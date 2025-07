Arezzo, 16 luglio 2025 – Avviati i lavori per il completamento dello svincolo tra la variante nord-ovest e via delle Ville

Previsto anche l'inserimento di un impianto semaforico per una maggiore sicurezza

Sono iniziati i lavori per il completamento dello svincolo tra la variante nord-ovest del capoluogo e via delle Ville, un nodo viario strategico che collegherà in modo più diretto la parte nord di Terranuova Bracciolini con il centro cittadino e il nuovo parcheggio Prospero Prosperi, a servizio del polo scolastico-sportivo.

L'intervento, promosso dal Comune, viene avviato a seguito della conclusione da parte di Città Giardino dello spostamento di una stazione di sollevamento dei reflui fognari che si trovava sotto la sede del nuovo tracciato stradale.

Per rafforzare la sicurezza viaria è previsto l'inserimento di un impianto semaforico, che sarà installato all'intersezione tra via delle Ville e via del Sole. L'impianto sarà accompagnato dalla posa di tre nuovi punti luce, in continuità con quelli già presenti lungo la viabilità esistente.

"Questo intervento – dichiara il Sindaco Sergio Chienni – rientra nella strategia complessiva del Comune per migliorare la mobilità locale, con soluzioni che rispondono concretamente alle esigenze dei cittadini e rendono più sicuri ed efficienti gli spostamenti quotidiani, anche in relazione ai servizi scolastici e sportivi sempre più frequentati. Il nuovo collegamento viario rappresenta un'importante alternativa all'attraversamento del centro cittadino, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza per chi proviene dalle Ville ed è diretto verso le scuole, gli impianti sportivi, zona della Coop, di Città Giardino e di Pernina”.