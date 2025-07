La Programmazione 2023-2027 del Gal Appennino Aretino

Arezzo, 16 luglio 2025 – Programmazione LEADER 2023-2027 del GAL Appennino Aretino

Il GAL Appennino Aretino lavora a pieno ritmo sulla Programmazione 2023-2027 che presenta molte novità infatti non si parla più di Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Toscana, ma di Complemento di Sviluppo Rurale (CSR). Il metodo LEADER infatti sarà attuato con le modalità previste nella scheda intervento SRG06 LEADER “attuazione strategie di sviluppo locale” del Piano Strategico Nazionale PAC e del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

La terminologia è cambiata, non diminuiscono le opportunità di sviluppo che Enti pubblici ed operatori privati dell'area LEADER aretina potranno ottenere attraverso il GAL con i Bandi che si apriranno in autunno.

Il GAL Appennino Aretino è stato selezionato dalla Regione Toscana per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale che ha elaborato per l'area LEADER della provincia di Arezzo ottenendo un totale di risorse assegnate pari a € 8.526.961,86 che si tradurranno in finanziamenti a progetti di sviluppo.

Il GAL Appennino Aretino dal 1997 è il soggetto di riferimento per lo sviluppo locale Metodo LEADER del territorio rurale e montano della provincia di Arezzo. La sua area di competenza comprende 32 dei 36 Comuni della Provincia di Arezzo, Il territorio, in questa Programmazione, si amplia di due Comuni quello di Cavriglia e la parte montana del Comune di Arezzo. A questo si aggiunge un'ulteriore competenza ottenuta con l'assegnazione di un fondo FEASR da un milione di euro che il GAL Appennino Aretino si riserverà all'Area Interna Casentino e Valtiberina Toscana.