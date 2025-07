Arezzo, 16 luglio 2025 – Tiemme mette in guardia da false offerte online: attenzione ai contenuti non ufficiali Tiemme Spa segnala che, in questi giorni, sono apparsi sui social network – in particolare su Facebook – contenuti non autorizzati che utilizzano in modo improprio il nome e il logo aziendale per promuovere offerte di abbonamenti a prezzi fortemente scontati. Si tratta di comunicazioni false, non riconducibili in alcun modo all'azienda. I post in questione presentano presunte “tessere in edizione limitata” o abbonamenti semestrali e annuali a pochi euro, talvolta accompagnati da immagini e commenti fittizi. L'obiettivo è ingannare gli utenti inducendoli a cliccare su link potenzialmente dannosi oa fornire dati sensibili. Tiemme invita pertanto a prestare la massima attenzione, a non interagire con tali contenuti ea non effettuare alcun tipo di pagamento attraverso canali non ufficiali. L'azienda ricorda che i titoli di viaggio validi – biglietti e abbonamenti – possono essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita autorizzati, tramite i canali digitali ufficiali (sito web e app Tiemme) o presso le biglietterie aziendali. Tiemme è completamente estranea a queste iniziative e ha già provveduto ad attivare le verifiche necessarie, informando le autorità competenti. L'azienda rinnova l'invito a tutti gli utenti a diffidare da comunicazioni non verificate ea fare sempre riferimento ai propri canali ufficiali per qualsiasi informazione.