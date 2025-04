Dove si fa la coda per mangiare a Firenze in un sabato da tutto esaurito

Firenze, 26 aprile 2025 - Un sabato 26 aprile da tutto esaurito a Firenze. L'arrivo della primavera, i tanti ponti, il bel tempo, portano anche turisti. Migliaia di turisti. Sia italiani, che principalmente rimangono nel capoluogo toscano per un giorno, giusto per una gita in centro. Sia stranieri, americani in particolare, che rimangono per più giorni. Tanta gente dunque nelle strade della parte storica della città. E al momento del pranzo, tutti a affollare i ristoranti e i locali di street food. Lampredotto e schiacciata vanno per la maggiore. I luoghi in cui mangiare sono molti. Non a caso, c'è chi polemicamente indica il centro di Firenze come un "mangificio". L'offerta è ampia, ma le code non sono mancate davanti ad alcune delle insegne più gettonate. E a volte sono le recensioni sui social network come Tik Tok e su portali come Tripadvisor a influenzare la scelta. La "fotografia" che abbiamo scattato riguarda esclusivamente sabato 26 aprile. E non è detto che in altri giorni siano altri locali ad essere presi d'assalto. Ma ecco cosa abbiamo osservato.