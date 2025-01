Ristoranti, la classifica top 100 di The Fork: la Toscana stravince

Firenze, 20 gennaio 2025 - Nelle classifiche dei ristoranti che affollano il web e che vedono tanti portali attivi con nomi indirizzi e piatti più interessanti spicca la top 100 di The Fork. Il celebre sito di prenotazioni online di locali, ha stilato una nuova graduatoria che indica i 100 ristoranti degni di nota in tutta Italia. Grazie alla vasta scelta di ristoranti presenti sulla piattaforma, è possibile trovare facilmente il locale più adatto alle proprie esigenze. TheFork inoltre offre spesso sconti e promozioni esclusive per i propri utenti.

La classifica dei migliori ristoranti in Italia viene stilata grazie a una serie di parametri che vengono costantemente monitorati da The Fork. In primo luogo le recensioni e le valutazioni degli utenti stessi, le recensioni verificate e il numero di prenotazioni registrate nei mesi precedenti.

Anche quest'anno la Toscana spicca tra le regioni premiate. Ecco la classifica 2024.