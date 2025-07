Black out a Firenze, colpite zone del centro storico, grande magazzino evacuato

Firenze, 1 luglio 2025 – Un black out interessa dalle 15.30 di martedì 1 luglio il centro di Firenze, in particolare alcune zone del centro storico. Manca l’elettricità in interi palazzi, mentre il problema riguarda anche alcune attività commerciali. Che hanno dovuto ridurre in maniera sensibile l’attività. Il grande magazzino della Rinascente in piazza della Repubblica è stato evacuato. Preoccupazione, da parte dei negozianti degli esercizi che vendono alimenti per la “tenuta” dei frigoriferi. Una situazione a rischio, con Enel subito in campo per cercare di rimediare al problema non da poco.

“E-Distribuzione – si legge in un comunicato – ha predisposto un piano di lavoro urgente per l’installazione di un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea esterno componibile in superificie che collega due cabine in sostituzione della porzione di rete sotterranea danneggiata su due punti dello stesso cavo e quindi non controalimentabile da linee di riserva”.

Ad essere interessate dal black out sono via degli Speziali, via dei Medici, via del Corso. Oltre a un pezzo di piazza della Repubblica appunto.

Secondo Enel l’ondata di calore ha provocato un abnorme aumento della richiesta di corrente elettrica da parte degli utenti con l’entrata in funzione di molti condizionatori e il surriscaldamento della rete elettrica.

(In aggiornamento)