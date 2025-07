Il guasto, l’incendio e la linea interrotta per ore. Caos treni in Toscana, altra giornata difficile

Pontedera, 1 luglio 2025 – Tutto sarebbe partito da un guasto all’impianto frenante di un treno diretto a Firenze. Le scintille avrebbero generato una serie di inneschi tra Navacchio, Cascina e soprattutto Pontedera: tanto è bastato per scatenare un vero e proprio inferno lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno, con ore di ritardo, cancellazioni e pendolari furiosi fuori dalle stazioni.

Alcuni scatti dell'incendio che ha generato il caos a Pontedera (Foto Luca Bongianni/Germogli)

L’incendio del 30 giugno

I vigili del fuoco sono entrati in azione intorno alle 16,10 di ieri, lunedì 30 giugno. I focolai hanno interessato le aree intorno a Cascina e a Navacchio, ma è stato soprattutto nella zona di Pontedera che è divampato l’incendio più grosso. Il fuoco è divampato a due passi dai condomini dei Villaggi. La colonna altissima di fumo, acre e particolarmente fastidioso, è stata notata in diverse zone della città. Le squadre dei pompieri hanno spento i roghi e messo in sicurezza l’intera zona. Ma il fumo ha continuato a sprigionarsi fino a tarda serata e per questo motivo la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata. Ingenti i danni lungo tutta la linea.

Treni fermi e pendolari furiosi

Il blocco della circolazione dei treni tra le stazioni di Pisa Centrale e San Romano ha spezzato in due una delle tratte più trafficate della Toscana, quella che collega Firenze a Livorno via Empoli e Pisa. Questo ha inevitabilmente generato caos e disagi, con turisti e pendolari fermi sotto al sole fuori dalle stazioni di Pisa ed Empoli. Trenitalia ha messo a disposizione dei bus sostitutivi, ma i mezzi non sono bastati a soddisfare l’enorme richiesta dei viaggiatori. Cento persone sono state evacuate dal treno che ha generato l’incendio nella zona di Fornacette. La linea, dalle 16 circa, è rimasta bloccata praticamente per tutto il resto del pomeriggio.

La situazione di oggi martedì 1 luglio

Un messaggio sul sito di Trenitalia delle 6,45 di stamani, martedì 1 luglio, parlava di circolazione “in graduale ripresa” dopo l’incendio di ieri e i danni che si sono verificati sulla linea. I tecnici hanno lavorato per tutta la notte per riportare la situazione alla normalità, ma anche quella di oggi è una giornata di grande passione. La tabella delle cancellazioni parla di numerosi convogli che non sono partiti e che non partiranno nemmeno nel tardo pomeriggio, con numerosi disagi per pendolari e turisti che da Pisa si muovono verso Firenze e viceversa. La speranza è che la circolazione, da qui a domani 2 luglio, possa finalmente tornare a pieno regime. Restano comunque attive corse sostitutive in bus tra le stazioni di Empoli e Pisa.

