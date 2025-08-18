In fila per due giorni per l’abbonamento al Pisa in Serie A. Lettini, poltrone e numeri ‘anti furbetti’

Pisa, 18 agosto 2025 – Impazza la corsa all’abbonamento per la Serie A. La passione dei tifosi nerazzurri resiste persino all’anticiclone che sta arroventando la città, senza riuscire a spegnere la voglia di seguire dal vivo la squadra di Gilardino nella stagione ormai alle porte. Dopo i 4.700 abbonamenti già sottoscritti in prevendita, la caccia al tagliando è ufficialmente partita: i posti sono sempre meno e il rischio di restare senza cresce di ora in ora.

L’attesa è grande e i biglietti non bastano per tutti. La vendita libera scatterà oggi alle 16, ma c’è chi si è messo in fila con giorni di anticipo. I primi sono stati due tifosi di Fornacette; appena la notizia si è diffusa, altri ragazzi hanno seguito l’esempio e un gruppo di giovani ha deciso di accamparsi davanti allo Store di via Luigi Bianchi.

E’ quasi l’una di notte tra sabato e domenica – un’ora in cui i coetanei solitamente ballano o vivono le serate estive – quando i ragazzi, armati di lettini, sedie, cibo e acqua, vengono intercettati dai taccuini de La Nazione. Si chiamano Paolo, Orlando, Giulio ed Emanuele, hanno dai 18 ai 21 anni e, con alcuni amici, hanno scelto la pole position per conquistare un abbonamento. L’attesa sarà lunghissima. “Ci eravamo già organizzati, ma appena abbiamo visto che a Fornacette, al Solo Pisa, c’era chi si era già appostato, abbiamo deciso di anticipare i tempi. Io, appena uscito da lavoro, sono venuto qui” racconta uno di loro.

Come passeranno le ore? «Durante la giornata ci sono amici che ci portano rifornimenti. Poi faremo i turni» spiegano. L’organizzazione è totale, anche per arginare i “furbetti” della fila: «Abbiamo preparato biglietti numerati, così ognuno avrà il suo posto». Intanto, con il passare delle ore e dopo la pubblicazione online dell’articolo, altri tifosi si sono aggiunti.

Così, in una torrida domenica d’agosto, non è stato raro vedere piccoli accampamenti a Borgo Largo, a Fornacette e davanti allo Store di via Bianchi, dove già dal primo pomeriggio si contavano una trentina di persone in coda. Numeri destinati a crescere, in attesa della ressa prevista da oggi pomeriggio. In questi casi, non resta che augurare a tutti: in bocca al lupo. La febbre da Serie A è ufficialmente iniziata.