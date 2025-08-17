Anche Nerini e Del Rosso per la Toscana

Non solo Diego Petrucci, consigliere regionale uscente, e Serena Bulleri, presidente provinciale del partito, la lista di Fratelli d’Italia per il collegio pisano delle elezioni regionali sarebbe sostanzialmente pronta e vede al suo interno anche due consiglieri comunali: il capogruppo Maurizio Nerini ed Elena Del Rosso, giurano i ben informati, saranno candidati. Gli altri nomi saranno scelti anche tenendo conto delle specificità territoriali.

A giorni è attesa l’ufficializzazione (in grave ritardo) della candidatura di Alessandro Tomasi, coordinatore regionale di FdI e già "benedetto" anche dal leader leghista Matteo Salvini, come sfidante di Eugenio Giani, e a seguire arriverà il via libera anche alla presentazione ufficiale dei candidati del primo partito della coalizione (e d’Italia).

Ma la ripresa dell’attività consiliare, a Pisa, dopo la pausa estiva, sarà comunque condizionata proprio dalla campagna elettorale delle regionali visto che praticamente tutti gli schieramenti avranno i propri rappresentanti più o meno impegnati a rastrellare preferenze: oltre a Nerini e Del Rosso per Fratelli d’Italia, infatti, il Pd schiererà quasi certamente Andrea Ferrante e Matteo Trapani, la Lega correrà con il "neoacquisto" Angelo Ciavarrella (ex Pisa al centro) e Maria Grazia Bellomini, e Forza Italia con Raffaella Bonsangue e Veronica Poli. Al netto di eventuali altre candidature al momento rimaste coperte, ma che nel risiko della rappresentatività territoriale che ciascuna lista dovrà avere nel collegio sembrano avere assai meno probabilità rispetto ai nomi più gettonati.