Pontedera per la Regione. Il Pd punta su Sonia Luca

Si smuovono anche a Pontedera le acque in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, previste in autunno, probabilmente a metà ottobre. Dall’assemblea comunale del Partito Democratico pontederese, che si è tenuta nei giorni scorsi, esce un nome forte da proporre per le candidature al prossimo Consiglio regionale. È quello di Sonia Luca. Le liste saranno composte dall’assemblea regionale del partito presumibilmente intorno alla fine di luglio e da Pontedera si è deciso di lanciare la candidatura dell’attuale assessora comunale alla casa, al bilancio, al patrimonio, alle pari opportunità e ai sistemi informativi, al suo secondo mandato con la giunta Franconi.

"Mi metto a disposizione del partito e della mia comunità pontederese – le parole di Sonia Luca, che nei giorni scorsi aveva assunto il ruolo di ambasciatrice del progetto Toscana delle donne, promuovendo la parità di genere ed il contrasto alla violenza sulle donne –. Mi metto a disposizione della mia comunità, e non solo, forte di un’esperienza amministrativa che dopo sette anni mi ha reso capace di riconoscerne pregi, difetti e potenzialità". Gli iscritti, amministratori e dirigenti locali pontederesi presenti all’assemblea hanno alzato il pollice verso l’alto.

"Durante l’assemblea abbiamo discusso e deciso di valorizzare l’esperienza amministrativa pontederese ed in realtà tutti i profili sono spendibili per un’eventuale lista del Partito Democratico, che possa essere il più competitiva possibile – spiega Francesco Papiani, segretario del Pd pontederese –. Sono stati tutti bravissimi i consiglieri regionali uscenti ma valorizzare l’esperienza pontederese potrebbe essere un valore aggiunto". E sul nome di Sonia Luca, che potrebbe andare in contrapposizione a quello dell’assessora regionale Alessandra Nardini, apprezzata per il lavoro svolto in questi anni. "Le liste sono composte da otto persone (quattro donne e quattro uomini) – dice Papiani – devono essere competitive e non ci devono essere contrapposizioni, solo valori aggiunti. Ci sono persone che si mettono a disposizione del partito e più sono valide meglio è per riuscire ad attirare voti ed elettori". In occasione dell’assemblea comunale è stato ribadito anche l’apprezzamento al governatore Eugenio Giani ma il segretario Dem di Pontedera chiede celerità sulla sua ricandidatura. "Chiediamo la riconferma ufficiale e rapida del presidente Giani, per valorizzare l’esperienza di questi cinque anni".

Luca Bongianni