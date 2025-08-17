"Una squadra carica di entusiasmo. Al servizio di tutta la Regione"

"La politica migliore nasce quando persone diverse scelgono di camminare insieme verso un obiettivo comune". Parola di Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato nel collegio pisano alle elezioni regionali con il partito fondato da Silvio Berlusconi. "In questi mesi - aggiunge - ho visto crescere una squadra capace di unire entusiasmo, competenza e radicamento sul territorio, pronta a mettersi al servizio del partito e della Toscana e in vista delle elezioni regionali abbiamo costruito un gruppo di donne e uomini che, con generosità e spirito di servizio, hanno scelto di mettersi a disposizione della nostra comunità politica".

In lizza, nel collegio pisano ci sono l’ex vicesindaco del primo mandato della giunta Conti, Raffaella Bonsangue, che è anche vicesegretaria regionale e consulente giuridica del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la consigliera comunale Veronica Poli, il consigliere provinciale Roberto Sbragia, la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, Corrado Lami, Marzio Innocenzi e Roberta Salvadori.

"A ognuno di loro - dice Paladini - va il mio più sincero ringraziamento: il loro impegno dimostra che il nostro obiettivo non è quello di singoli, ma di una squadra intera, unita dai valori liberali, dall’idea di un’economia aperta e dalla difesa della libertà come pilastro di ogni scelta politica. Insieme porteremo avanti un programma chiaro, a partire dalla sanità: vogliamo una Toscana dove le liste d’attesa siano abbattute, i servizi siano vicini ai territori e i cittadini trovino risposte concrete".

L’obiettivo, dichiarato, è di attestarsi al 10%: un risultato che potrebbe far scattare un consigliere regionale anche tra i candidati pisani. Per farlo occorrerà macinare preferenze e, osserva Paladini, "convincere gli elettori che noi siamo l’unica proposta politica davvero centrista e moderata delle due coalizioni principali e che intende lavorare per il buon governo e il progresso".

"Questa campagna elettorale - conclude il segretario provinciale di Forza Italia – sarà l’espressione di un percorso condiviso: un cammino corale, in cui il successo di uno sarà il successo di tutti. È così che intendiamo fare politica: con unità, passione e competenza, mettendo sempre al centro i nostri ideali e il futuro della Toscana".