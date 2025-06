"Dieci dipartimenti per essere fulcro del centrodestra"

"Forza Italia è fulcro del centrodestra. Anzi, senza di noi non esisterebbe il centrodestra". Rivendica la centralità del suo partito nella coalizione di maggioranza, il coordinatore provinciale azzurro, Lorenzo Paladini, nel giorno in cui presenta i responsabili dei diversi dipartimenti. Una squadra che certifica anche la "campagna acquisti" degli ultimi mesi con l’ingresso nel movimento fondato da Berlusconi degli ex leghisti, Veronica Poli (responsabile dipartimento casa ed edilizia sociale, ciò che l’ex assessore della Lega ha sempre fatto nel suo impegno politico), Annalisa Cammellini e l’ex segretario Marcello Lazzeri (che si occuperà di ippica e sport equestri).

"Merito e competenza, insieme a libertà - aggiunge la capogruppo in consiglio comunale Raffaella Bonsangue - sono i pilastri del nostro modo di fare politica. E in vista delle regionali siamo pronti anche a essere interlocutori privilegiati di quel civismo centrista e moderato che si addice a un partito del fare come è il nostro".

La nascita dei dipartimenti, sottolinea Paladini, "fa parte del percorso di rilancio organizzativo e di radicamento tematico di Forza Italia sul territorio, in vista delle regionali e delle sfide programmatiche che attendono la coalizione di centrodestra: nostro obiettivo è costruire un centro politico vivace, reale, concreto che sappia intercettare anche chi diserta la politica per riconquistare gli scettici con una proposta di governo credibile".

In tutto sono 10 i dipartimenti costituiti: Piero Andreuccetti (Energia), Annalisa Buti (Diritti degli animali), Antonio De Vita (Politiche giovanili), Massimo Gremigni (Intelligenza artificiale e cybersicurezza), Carlo Gnesi (Politiche venatorie), Marcello Lazzeri (Ippica e sport equestri), Veronica Poli (Casa ed edilizia sociale), Marco Puccinelli (Sanità), Roberta Salvadori (Sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo) e Domenico Trombi (Disabilità e sociale).