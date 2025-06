Dal taglio dell’Irpef al sì alla nuova pista. La Toscana di Stella

Lo hanno battezzato "La Toscana dei sì" ed elenca una serie di interventi ritenuti prioritari: dal taglio dell’Irpef ai termovalorizzatori. È il programma di Forza Italia in vista delle regionali, che verrà presentato il 20 giugno al Principe di Piemonte a Viareggio, dopo essere stato anticipato ieri alla stampa a Firenze. In attesa che il candidato unico del centrodestra emerga da un lavoro di sintesi sempre più complicato (ultimo tassello le tensioni per il passaggio del consigliere Marco Landi dalla Lega a Fdi), gli azzurri spostano insomma l’attenzione sulle idee.

"Non si può più dire no – ha detto il segretario regionale azzurro Marco Stella - ma bisogna dire dei grandi sì. Questa è una regione troppo ferma e troppi no ne hanno impedito lo sviluppo, soprattutto infrastrutturale. Metteremo il programma a disposizione degli alleati, ma i nostri capisaldi devono essere chiari".

E il primo elemento è proprio la riduzione dell’Irpef. "C’è stato un aumento delle tasse da 270 milioni – dice Stella – se vinceremo le elezioni riporteremo l’aliquota ai dati originari. Allo stesso tempo diciamo sì ai termovalorizzatori. Abbiamo bisogno di chiudere il ciclo dei rifiuti. Diciamo sì anche alla tariffa puntuale". E, ancora, sì alla quotazione in Borsa della Multiutility, a mantenere la Fi-Pi-Li gratis, all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, ferma restando l’integrazione con Pisa, al ritorno alle 10 Asl provinciali.

E gli alleati? "Sono mesi che chiediamo di vederci – dice Stella - abbiamo fatto un ultimo appello giorni fa e auspicavamo un incontro questo fine settimana. Oggi scriverò nuovamente ai segretari regionali perché penso sia il momento di dire basta a indecisioni e litigi". Ma sul dialogo pesa, appunto, il caso Landi, con la richiesta di dimissioni dalla vicepresidenza del Consiglio regionale avanzata dal Carroccio. "Non può essere assolutamente un elemento di frizione tra gli alleati – prova a rassicurare Stella - . E comunque noi di Forza Italia faremo tutto e anche di più per tenere la coalizione unita".

Lisa Ciardi