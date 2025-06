E sull’aeroporto Stella bacchetta Galli

Dopo l’uscita piccata del consigliere leghista Giovanni Galli contro il presidente e l’ad di Toscana Aeroporti (che proprio mercoledì hanno festeggiato 10 anni dall’operazione di fusione con Pisa) è il consigliere azzurro Marco Stella a replicare. "Vorrei ricordare a quei colleghi di centrodestra che contestano Toscana aeroporti e l’ampliamento dello scalo con motivazioni simili a quelle della sinistra, che lo sviluppo dell’Amerigo Vespucci era uno dei punti contenuti nel programma del candidato presidente della nostra coalizione nel 2020, con tanto di ampliamento". "Ad aver ucciso l’aeroporto di Firenze è stato il Pd – aggiunge Stella – ma dispiace vedere che oggi su questo tema c’è una maggioranza allargata: rincorrere Falchi e l’estrema sinistra è un grave errore". Stella ascrive a se stesso e a Forza Italia la battaglia in solitaria in difesa dell’ampliamento dello scalo, con la realizzazione di una nuova pista: "È una posizione assolutamente legittima essere contrari – riconosce l’esponente azzurro – ma allora non ci si doveva candidare nella coalizione di centrodestra". Galli non molla e in serata rintuzza. "Ma il consigliere regionale Stella, l’avrà letto o no il programma della coalizione del centrodestra alle regionali 2020?". "Quindi o il consigliere Stella, che ricordo fare le gite turistiche all’aeroporto durante le campagne elettorali accompagnato da ministri o sottosegretari annunciando anche lui, alla Giani mi viene da dire, l’imminenza dei lavori per la pista nuova, studia e poi parla (si legga il parere del nucleo VIA VAS 56) oppure anche lui si inserisce tra gli adulatori acritici di Toscana Aeroporti. Per cui caro Stella, da uomo di centro destra quale sono, prima per me vengono le migliaia di cittadini presi in giro dai politicanti, poi viene il resto". Nel programma del candidato presidente Susanna Ceccardi è scritto: "Metteremo in atto tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze, garantendo oltre a un miglioramento ambientale della zona di Peretola, Brozzi e Quaracchi prospettive di crescita economica e occupazionale, tali da renderlo un sicuro approdo per i voli internazionali".