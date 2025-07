Maxi incendio, paura in città. Scintille dal treno provocano il caos. Cento persone evacuate

Pontedera, 1 luglio 2025 – Treni bloccati. Fiamme. Fumo. Persone evacuate dalle case e da un convoglio rimasto fermo nella zona di Fornacette. Una serie di roghi divampati lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa ha bloccato mezza Pontedera tra la zona dei Villaggi e la stazione. A fuoco anche rifiuti abbandonari, vecchi pneumatici e altro materiale pericoloso. Per questo motivo il sindaco Matteo Franconi ha raccomandato di tenere chiuse le finestre ai residenti dei quartieri centro, stazione e Villaggi. Il fuoco ha lambito gli edifici dismessi e abbandonati – più volte al centro della cronaca per le attività illegali e di spaccio che vi vengono commesse da gruppi di stranieri – dell’ex consorzio agrario che si trova proprio a ridosso dei binari.

Una vista dall’alto dell'incendio divampato nei pressi dei binari a Pontedera (foto presa da Facebook)

Chiuse via Brigate Partigiane e tutte le strade di accesso ai Villaggi. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa e dei distaccamenti permanenti e volontari della provincia con squadre arrivate in supporto anche dai comandi di Lucca e Livorno. Pattuglie dei carabinieri e della polizia locale dislocate su tutti il territorio per impedire l’accesso alle zone epicentro del rogo e consentire il lavoro dei pompieri in sicurezza.

L’incendio probabilmente è stato causato dalle ruote di un convoglio in transito sulla tratta Pisa-Firenze. Le scintille scaturite molto probabilmente dall’attrito dell’impianto frenante hanno innescato alcuni focolai. Uno subito dopo Cascina in direzione di Pontedera, un altro nella zona di Fornacette e l’ultimo, quello che ha causato i problemi maggiori, poco prima della stazione di Pontedera. A due passi dai condomini dei Villaggi. La colonna altissima di fumo, acre e particolarmente fastidioso, è stata notata poco dopo le 16,30. Le squadre dei pompieri hanno spento i roghi e messo in sicurezza l’intera zona. Ma il fumo ha continuato a sprigionarsi fino a tarda serata e per questo motivo la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata.

Il fuoco ha danneggiato un capanno di legno della società Stella Azzurra, nelle vicinanze della chiesa dei Villaggi, dove si trova il centro sportivo della società. Altri danni non sono stati segnalati anche se una più precisa ricognizione potrà essere effettuata solo al termine della bonifica e nella giornata di oggi quando sarà possibile un sopralluogo in tutte le aree attraversate dal fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche cavi e pozzetti lungo la via ferrata. Una verifica particolarmente attenta dovrà interessare soprattutto l’area e i piazzali nelle circostanze dell’ex consorzio aggrario dove sono andati a fuoco i cumuli di rifiuti ingombranti e pericolosi. L’odore acre di plastica e gomma ha reso irrespirabile l’aria per alcune ore. Anche altri accertamenti e conseguenze sulla linea ferroviaria saranno possibili solo nella giornata odierna.