Fiamme e fumo in città: doppio incendio, vigili del fuoco in azione

Grosseto, 30 giugno 2025 – Fiamme e fumo in città. Un doppio incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno a Grosseto. I roghi riguardano un terreno in via Fabio Massimo e la parte della ferrovia in via Etruria. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Da una prima ricostruzione pare che l’incendio sia divampato da un gazebo nel cortile di una palazzina in via Fabio Massimo. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sarebbero propagate sull’altro lato della strada. Un secondo rogo ha quindi interessato il tetto del silos del Consorzio agrario e la confinante strada, via Etruria. A fuoco le sterpaglie ai lati dei binari.

12 foto Grosseto, fiamme e fumo in città. Vigili del fuoco in azione (Foto Aprili)

Una densa colonna di fumo si è alzata, visibile da più parti del centro. Via Fabio Massimo è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la polizia per gestire il traffico.