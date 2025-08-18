La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
18 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
Palio remiero di Castiglione. La Portaccia domina e vince: "Una preparazione perfetta"

Quindicesimo successo, secondo consecutivo. Giovannelli: "Gara bellissima, siamo felicissimi"

L'equipaggio della Portaccia festeggia la vittoria mostrando il 'cencio' appena conquistato al termine di una sfida dominata fin dall'inizio

L’equipaggio della Portaccia festeggia la vittoria mostrando il ’cencio’ appena conquistato al termine di una sfida dominata fin dall’inizio

Non c'è gara, la Portaccia vince la 69^ edizione del palio remiero di Castiglione della Pescaia. I super favoriti, reduci dalla vittoria dello scorso anno e staccando di oltre 12 secondi il secondo tempo alle qualificazioni, non deludono le attese e dominano la gara in un mare non perfetto, con un po' di onda e qualche accenno di pioggia. Avendo fatto il miglior tempo alle qualificazioni, la Portaccia è stata la prima a scegliersi la corsia prendendosi la quarta, poi il Ponte si è presa la terza, il Castello la quinta, la Piazza la seconda e la Marina la prima. La Portaccia mette subito la prua avanti, con gli altri equipaggi sulla stessa linea durante la prima vasca. Nella seconda iniziano a delinearsi le posizioni, con la Portaccia che guadagna diverse barche sulle inseguitrici ed un testa a testa tra Ponte e Piazza, leggermente indietro il Castello; crolla però la Piazza nelle vasche successive, con un recupero del Castello che insegue il Ponte, mentre la Portaccia fa una corsa a sè e taglia il traguardo sotto al Monumento dei Caduti in mare con un largo anticipo, aggiudicandosi la sua 15^ vittoria della storia. Al settimo cielo il caporione Fabio Giovannelli: "Vittoria bellissima nonostante le condizioni meteo avverse. In partenza eravamo tutti in linea, poi alla prima virata ci siamo staccati, la nostra preparazione è venuta fuori e abbiamo portato la barca in fondo".

L'equipaggio era composto da Niccolò Berti (timoniere), Sebastiano Biancalani, Daniele Sargentini, Fabio Giovannelli, Andrea Giardini.Diego Monaci

