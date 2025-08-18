Palio remiero di Castiglione. La Portaccia domina e vince: "Una preparazione perfetta"

Non c’è gara, la Portaccia vince la 69^ edizione del palio remiero di Castiglione della Pescaia. I super favoriti, reduci dalla vittoria dello scorso anno e staccando di oltre 12 secondi il secondo tempo alle qualificazioni, non deludono le attese e dominano la gara in un mare non perfetto, con un po’ di onda e qualche accenno di pioggia. Avendo fatto il miglior tempo alle qualificazioni, la Portaccia è stata la prima a scegliersi la corsia prendendosi la quarta, poi il Ponte si è presa la terza, il Castello la quinta, la Piazza la seconda e la Marina la prima. La Portaccia mette subito la prua avanti, con gli altri equipaggi sulla stessa linea durante la prima vasca. Nella seconda iniziano a delinearsi le posizioni, con la Portaccia che guadagna diverse barche sulle inseguitrici ed un testa a testa tra Ponte e Piazza, leggermente indietro il Castello; crolla però la Piazza nelle vasche successive, con un recupero del Castello che insegue il Ponte, mentre la Portaccia fa una corsa a sè e taglia il traguardo sotto al Monumento dei Caduti in mare con un largo anticipo, aggiudicandosi la sua 15^ vittoria della storia. Al settimo cielo il caporione Fabio Giovannelli: "Vittoria bellissima nonostante le condizioni meteo avverse. In partenza eravamo tutti in linea, poi alla prima virata ci siamo staccati, la nostra preparazione è venuta fuori e abbiamo portato la barca in fondo".

L’equipaggio era composto da Niccolò Berti (timoniere), Sebastiano Biancalani, Daniele Sargentini, Fabio Giovannelli, Andrea Giardini.Diego Monaci