Campionati regionali con 5 squadre

Saranno cinque, in rappresentanza di quattro società, le squadre grossetane che parteciperanno ai campionati regionali giovanili nella stagione 2025/26. Saranno invece due le formazioni che parteciperanno al campionato nazionale Juniores, il Grosseto e il Follonica Gavorrano, in quanto la prima squadra di entrambe disputerà il campionato nazionale di serie "D". Tornando ai "regionali giovanili", negli Juniores Under 19 il calcio maremmano sarà rappresentato solo dal Massa Valpiana, in quanto detentrice del titolo provinciale conquistato quest’anno. Due le compagini partecipanti agli Allievi Under 17: il Grosseto e il Follonica Gavorrano. In realtà le squadre dovevano essere tre, ma l’Atletico Maremma, vincitrice del campionato provinciale, ha deciso da tempo di non partecipare per motivi di organico. Due anche le formazioni che disputeranno il campionato Giovanissimi Under 15: il Grosseto giunto secondo quest’anno e l’Orbetello, vincitore del campionato provinciale. I campionati prenderanno il via il 21 settembre.