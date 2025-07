Tornei estivi firmati Msp, grande successo

E’ un grande successo raggiunto dal comitato provinciale Msp per i tornei estivi di calcio a 5, 7 e 11 della provincia di Prato: ben 144 le squadre iscritte. Un numero che conferma l’ottima organizzazione dei tornei e la voglia di fare sport.

"Per questo risultato straordinario – sottolinea il presidente di Msp Prato, Matteo Giusti – voglio ringraziare tutti i collaboratori che, nei miei 12 anni di presidenza, hanno reso possibile tutto questo, rendendo il nostro comitato sempre più forte sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Poter annunciare 144 iscritti ai nostri campionati estivi è motivo di grande orgoglio". Nella Summer Cup Zenith Prato 2025 di calcio a 7 siamo giunti alla terza giornata, l’ultima prima delle due fasi Gold e Silver. Nel girone A, l’Ac Picchia trionfa per 7 a 0 contro il Friends Ac, mentre il Panatipaccos vince per 4 a 0 contro il Real Vallata. In classifica, l’Ac Picchia è a punteggio pieno con 9 punti, mentre il Panatipaccos segue a 6. Real Vallata e Friends AC chiudono con 3 e 0 punti. Nel girone B, il Rocca Calcio perde 5 a 12 contro l’RG9 capolista, mentre il Black Bull batte 7 a 1 il Wip. In classifica, RG9 è a punteggio pieno con 9 punti, seguito da Black Bull a 6 e da Rocca Calcio-Wip con 1 punto.

Nel girone C, l’Lfs, primo in classifica, vince di misura contro il Novachiesa per 4 a 3. Nell’altra partita, l’Asd Real Pavo Fiurati supera il Panchester United per 5 a 4. LFS chiude a 9 punti, Asd Real Pavo Fiurati a 6, mentre restano indietro Panchester United e Novachiesa. Nel girone D, situazione più combattuta: l’Okkiataccia vince 10 a 4 contro il Fortis Frescone, mentre l’FC Hombres Vertical perde 3 a 7 contro il Los Santos FC. In classifica guidano, con 5 punti, Okkiataccia e Los Santos FC. FC Hombres Vertical e Fortis Frescone, a 2 punti.