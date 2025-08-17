I 10 anni della Corallo e ora si torna in palestra

"Sono stati dieci anni molto impegnativi. Ma non ci siamo mai arresi: vogliamo ringraziare le famiglie che ci hanno dato fiducia, i tecnici che hanno sempre dato il massimo. E soprattutto, le nostre ginnaste, i nostri ballerini di hip hop e le giovani della pop art, che con il loro entusiasmo ci hanno sempre fatto guardare avanti". Patrizia Iovine, responsabile del Corallo, ha così salutato i dieci anni d’attività del sodalizio montemurlese.

Era il 2015 quando il club nasceva, per un’ascesa che nel corso degli anni ha portato la società a ritagliarsi spazio nel mondo della ginnastica ritmica toscana (e non solo). Tante le medaglie conquistate dalle "coralline" nelle prove regionali di campionato, con il medagliere che è stato impreziosito anche da podi di livello nazionale. Bagnolo è diventata uno dei riferimenti per la disciplina nell’ultimo biennio, visto che non di rado l’Asd Corallo ha organizzato tappe del campionato regionale di ritmica. Segno, anche questo, di un’affidabilità riconosciuta sempre più anche dalla federazione.

Non sono però mancati momenti difficili, iniziando dal Covid. "Iniziare non è stato facile. Poi, quando stavamo iniziando a crescere e ad ingranare, è scoppiata la pandemia – ha ricordato Iovine, ricordando le difficoltà attraversate da ogni società d’Italia per le restrizioni tra il 2020 ed il 2022 – per arrivare all’alluvione del 2023, che ha causato danni al territorio. Ne siamo usciti in ogni caso, continuando a dare il massimo nell’interesse delle nostre ginnaste e delle nostre tesserate in generale".

E con queste basi, pianificare il futuro è più incoraggiante: le agoniste si ritroveranno il 25 agosto, per prepararsi alle prossime sfide. "Guardandoci indietro, possiamo tracciare un bilancio positivo di questo decennio – ha chiosato Iovine - con l’obiettivo di continuare a crescere".

