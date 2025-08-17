I Cavalieri si preparano. Col Livorno in amichevole

Mancano otto giorni all’inizio della preparazione pre-campionato: il 25 agosto, i Cavalieri Union si ritroveranno agli ordini del direttore tecnico Alberto Chiesa, finalmente sul campo del Montano a quasi due anni di distanza dall’ultima volta. Il carico di lavoro aumenterà progressivamente nel corso delle settimane, per farsi trovare pronti all’esordio nel campionato di Serie A2 a ottobre.

Intanto, la società ha confermato il piano delle amichevoli stagionali: si parte in casa, il 20 settembre contro il Livorno. I livornesi, già battuti due volte su due nella stagione 2023/24 dai "tuttineri", sono stati ripescati in Serie A1 dopo la mancata promozione e saranno determinati a ben figurare. Il 28 settembre successivo il gruppo andrà in Emilia per affrontare il Parma (per un match che potrebbe coinvolgere anche le compagini U18 delle due squadre) mentre in viale Galilei dovrebbe approdare il Calvisano (che non è più il sodalizio campione d’Italia nel quale militava lo stesso Chiesa, ma resta comunque un’ottima squadra) il 5 ottobre.

Il debutto sarà lontano dal Chersoni: capitan Puglia e compagni esordiranno in campionato il 19 ottobre alle 15,30 contro Civitavecchia, in una "classica" degli ultimi anni che ha spesso sorriso al sodalizio pratese. L’esordio casalingo è previsto per la domenica successiva: alle 14:30, andrà in scena il derby con l’UR Firenze dell’ex-Cavaliere Emanuele Trechas. La trasferta in Campania contro il Napoli Afragola (2 novembre, inizio ore 14:30) farà da preambolo a tre settimane di sosta, con il torneo che riprenderà il 30 novembre in casa contro il Rugby Roma Olimpic.

Il 7 dicembre, i "tuttineri" andranno nelle Marche per l’inedita sfida con San Benedetto, per poi scendere in Abruzzo il 14 dicembre per sfidare L’Aquila (in un "revival" degli anni dell’Eccellenza).

La "sfida di cartello" del nuovo anno sarà senza dubbio quella con la Lazio, che due stagioni fa valeva un posto per i playoff e che con tutta probabilità anche stavolta sarà decisiva: il 18 gennaio (sette giorni dopo aver ricevuto la Roma Rugby) i Cavalieri andranno nella capitale per affrontare i biancocelesti. Il girone d’andata si chiuderà il 25 gennaio contro la Polisportiva Paganica. E l’ultimo match della "regular season" sarà il 19 aprile 2026 contro gli abruzzesi ed a quel punto i giochi saranno fatti.

"La retrocessione dalla A1 non ha lasciato scorie, il gruppo è ancora pieno di entusiasmo - ha ribadito Chiesa - i ragazzi hanno grande voglia di dimostrare che quello dello scorso campionato è stato un passo falso, con il chiaro scopo di stare nelle parti alte della classifica e tornare presto in un palcoscenico che crediamo di meritare".

Giovanni Fiorentino