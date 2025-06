Cavalieri Union: Preparazione e Mercato in Vista del Campionato di Serie A

"Siamo al lavoro per organizzare due o tre amichevoli di livello, per testare la tenuta generale del gruppo. L’obiettivo sarà quello di disputare un torneo di vertice, nel prossimo campionato di Serie A". Parola di Alessandro Lunardi, che ha così fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti dei Cavalieri Union. L’ex-capitano continuerà a far parte dello staff tecnico di Alberto Chiesa, con il gruppo che si è ritrovato una settimana fa per le prime sedute tecniche. I "tuttineri" si alleneranno indicativamente due volte a settimana per tutto il mese in corso, anche se la preparazione pre-campionato vera e propria inizierà sul finire del prossimo agosto. Intanto, Giulio Facchini è stato eletto miglior giocatore dei Cavalieri per quanto riguarda l’annata agonistica ormai conclusasi dai tifosi del club, che partecipando al sondaggio indetto dalla società per eleggere l’"MVP 2025". Ed il giovane Facchini, che aveva fatto la sua comparsa in prima squadra nella Serie A 2023/24, è diventato una presenza fissa dal rendimento costante anche nella Serie A1 2024/25, superando in questa "classifica" altri due protagonisti stagionali quali Lorenzo Ciampolini e Gianmarco Magni. Questi ultimi due potrebbero oltretutto lasciare il club, considerando che piacciono anche a società di Serie A Elite. Facchini dovrebbe invece essere uno degli elementi su cui Chiesa incentrerà i Cavalieri 2025/26, da affiancare al "nucleo storico". Con l’avvicinarsi dell’estate sarà oltretutto il mercato a tenere banco: in entrata, si continua a parlare di un possibile ritorno di Matteo Morelli, che nella stagione appena conclusasi ha giocato in Serie A Elite con la Lazio dopo aver lasciato Prato la scorsa estate. I contatti fra le parti vanno avanti da giorni, ma la fumata bianca non è ancora arrivata e il giocatore ha anche altre proposte da valutare (qualora decidesse di lasciare la capitale). "In ogni caso, la priorità resta quella di continuare a valorizzare il vivaio – ha confermato Lunardi – anche in chiave-prima squadra, dando fiducia ai giovani che si sono messi in mostra nelle giovanili". C’è infine il capitolo dedicato al Montano: i lavori per il campo sportivo di viale Galilei (per il quale la società ha presentato un progetto da 100mila euro che prevede tra le altre cose la realizzazione di uno spazio da adibire a palestra) sono in dirittura d’arrivo. E i Cavalieri sperano di poter calcare l’erba del nuovo campo in erba sintetica a partire dal prossimo mese, nella migliore delle ipotesi.

Giovanni Fiorentino