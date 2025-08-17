FolloGavo, Baiano sereno: "Contento dell’approccio"

CALCIO

Una buona sgambata, ma due reti subite dall’Empoli Primavera che hanno condannato alla seconda sconfitta precampionato il Follonica Gavorrano. Dopo l’amichevole poi la squadra ha potuto godere di un paio di giorni di riposo sotto Ferragosto. Mister Francesco Baiano (foto) però non è amareggiato del risultato, ma soddisfatto della buona prova dei suoi, anche se rimarca un aspetto importante, ovvero che la squadra deve lavorare meglio quando è senza palla. "Contro l’Empoli – precisa il tecnico dei minerari – siamo partiti veramente molto bene, sono contento dell’approccio. Abbiamo fatto buone cose in fase offensiva, ma dobbiamo lavorare meglio senza palla. Abbiamo perso una palla e poi abbiamo preso gol". Sconfitta che conta poco per i minerari che sono un gruppo nuovo e stanno lavorando per farsi trovare pronti il 24 in vista della Coppa Italia di serie D. Però il tecnico dei biancorossoblù pretende dalla sua formazione che ci sia maggiore applicazione in fase di non possesso palla affinché la squadra fatichi di meno in fase difensiva. Un tasto dolente su cui Baiano sta lavorando molto in queste settimane di preparazione atletica.

"Del risultato non mi interessa ancora. Siamo arrivati molto bene davanti porta, siamo arrivati sette volte davanti al portiere con facilità ma non siamo riusciti a segnare – ha aggiunto l’allenatore del Follonica Gavorrano dopo il test contro i giovani dell’Empoli -. Nel secondo tempo ho cambiato tanto. Ogni partita che facciamo ci dà spunti per migliorare. Ora sappiamo dove dobbiamo lavorare. Più si avvicina la coppa più dobbiamo mettere brillantezza, speriamo di averla per il primo incontro. I ragazzi hanno lavorato tanto e bene e un po’ di riposo ci voleva". Ora i minerari dovranno prepararsi al meglio in vista del 24 quando ci sarà il primo turno di Coppa Italia di serie D.