La pineta a fuoco, i bagnanti in fuga: la domenica di terrore sulla spiaggia. L’ipotesi del dolo

Follonica (Grosseto), 30 giugno 2025 – Solo il tempestivo intervento di tre elicotteri (due della Regione, l’altro dei vigili del fuoco) e quello di decine di persone a terra hanno evitato che potessero esserci gravi rischi per le persone, minacce alle strutture e un’area ancora più ampia di vegetazione distrutta dalle fiamme. Alla fine sarebbero meno di due ettari quelli percorsi dal rogo, ma di fronte a un limitato lotto dal punto di vista quantitativo, resta l’enorme danno subìto dall’ecosistema, perché tutto è accaduto nella pineta all’interno della Riserva naturale del Tombolo di Follonica. E al danno si aggiunge la rabbia, considerato che non è possibile escludere l’ipotesi dolosa: le fiamme sarebbero infatti partite da due diversi punti, distanti uno dall’altro un centinaio di metri.

La colonna di fumo, la preoccupazione sulla spiaggia e l'intervento dall'alto dei vigili del fuoco al Puntone

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 e subito dopo la segnalazione sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco (venti unità, tre autopompe, una campagnola con modulo anticendio e anche un gommone di supporto), volontari della Vab, carabinieri, carabinieri forestali (4 persone) e anche carabinieri della biodiversità (4), perché l’area ricade appunto all’interno della Riserva di loro competenza. Intervenuta anche la polizia municipale.

Non semplici, anche a causa del vento che soffiava dal mare, le operazioni di spegnimento: il solo elicottero dei vigili del fuoco ha dovuto effettuare 40 lanci di acqua.

Scongiurato il pericolo che le fiamme potessero raggiungere il villaggio turistico “La Corte dei Tusci“ e il ristorante “Il Balugano“, ma per motivi di sicurezza è stata liberata la spiaggia (per un fronte di 500 metri, con i bagnanti evacuati) e bloccata la circolazione stradale sulla litoranea. Intorno alle 17 l’incendio è stato messo sotto controllo e sono iniziate le operazioni di bonifica.

9 foto Incendio in pineta dietro alla spiaggia, bagnanti in fuga (Foto Paolo Agostini)

Un altro incendio, poi, era già scoppiato sabato intorno alle 16,30 nell’impianto di trattamento dei rifiuti Scapigliato a Rosignano Marittimo (Livorno), che ha bruciato depositi di materiale plastico estesi per circa 25.000 metri quadrati. Sono servite 11 ore e mezzo per portare l’incendio sotto controllo e il sindaco di Rosignano Marittimo ha emesso un’ordinanza con provvedimenti a tutela della cittadinanza per tenere le finestre chiuse nel raggio di 5 chilometri. Nessun ferito, ma ingenti danni materiali al sistema di stoccaggio dei rifiuti e ai relativi impianti.

Dopo aver domato le fiamme, sono iniziate subito le operazioni per la messa in sicurezza dell’impianto e per la bonifica.