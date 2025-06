Doppio incendio nel senese: in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli

Siena, 30 giugno 2025 – Un doppio incendio tra i Comuni di Torrita e Radicondoli sta impegnando in maniera piuttosto seria i vigili del fuoco del comando di Siena. Gli uomini dei distaccamenti di Montalcino e Montepulciano, con il supporto di personale e mezzi provenienti da Cortona, sono intervenuti per un rogo che ha interessato sterpaglie e bosco in località Acquaborra-Montefollonico, nel comune di Torrita di Siena.

Sul posto, oltre alle squadre di terra, anche l'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, oltre a personale volontario ed elicottero AIB della Regione Toscana.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono però intervenuti anche nel Comune di Radicondoli, in località Galleraie, sempre per un incendio sterpaglie e bosco. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento di Poggibonsi, squadre di volontari AIB e 2 elicotteri della Regione Toscana, Carabinieri forestali e Polizia Municipale.