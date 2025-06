Incendio lungo i binari, linea interrotta a Pontedera. Ritardi anche a Firenze

Firenze, 30 giugno 2025 – E’ un pomeriggio di passione per chi viaggia in treno in Toscana. I problemi riguardano soprattutto la linea Firenze-Pisa, dove a causa di una serie di incendi tra Pontedera e Navacchio la linea è stata interrotta. I roghi sono divampati a pochi metri dai binari, costringendo Trenitalia a stoppare la circolazione dei convogli (che non è consentita in condizioni di scarsa visibilità). In base a quanto appreso, tutto sarebbe partito da un guasto a un treno che ha disseminato scintille lungo i binari, generando una serie di inneschi da cui poi sono divampati i vari roghi.

L'incendio divampato a Pontedera ed ha causato pesanti ritardi

Questo ha inevitabilmente generato una serie di ripercussioni su tutto il traffico che da Firenze viaggia verso Pisa e viceversa, con ritardi e caos per turisti e pendolari. L’intervento dei vigili del fuoco è cominciato intorno alle 16 ed è concentrato soprattutto nella zona di Pontedera, dove la colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Diversi residenti nella zona hanno parlato di aria irrespirabile vicino alle case.

Ma i problemi, come accennato, riguardano anche lo snodo fiorentino ed in particolare l’alta velocità. In questo caso si è trattato da un lato dell’effetto domino generato dal terremoto a Napoli che ha causato problemi e ritardi con i treni in partenza verso il nord Italia, ma a complicare la situazione ci si è messo anche il guasto ad un convoglio che ha causato ritardi e disagi lungo tutta la tratta. La circolazione, secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, è in graduale ripresa a partire dalle 17,45, ma i ritardi accumulati dai treni dell’alta velocità hanno superato anche le due ore.