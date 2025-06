Incendio nell’appartamento: anziano muore avvolto da fumo e fiamme

Lo spaventoso incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento a Lerici in via le Sare, località che scende da piazza Battisti verso la caserma dei carabinieri. Purtroppo le conseguenze delle ustioni e del fumo sono state letali per un ottantenne rimasto intrappolato in una stanza senza riuscire trovare un varco per uscire all’aperto. Per Attilio Germi molto conosciuto nella località marinara che aveva perso anni fa il figlio Luca, conosciuto consigliere comunale, purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco arrivati prima da Sarzana e poi dalla caserma di via Antoniana di Spezia che hanno tentato di estrarlo dalla casa che in fretta è stata congestionata dal fumo nero visibile fin dalle spiagge. Dalla prima ricostruzione effettuata sembrerebbe che a causare il rogo sia stato il corto circuito nella scatola dell’impianto elettrico che ha aggredito il divano dove l’uomo era seduto.

Il fumo denso che usciva dall’appartamento della palazzina ha fatto scattare immediatamente l’allarme ai vigili del fuoco di Sarzana e successivamente ai colleghi di Spezia. Per tentare di mettere in salvo l’anziano sono stati impiegati tre mezzi e l’autoscala che hanno consentito di entrare nella casa. Sul posto è interventuto anche il personale sanitario del 118 e i militi della Pubblica Assistenza di Lerici che hanno tentato disperatamente di rianimare l’anziano chiedendo inizialmente anche l’aiuto dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco per un disperato tentativo di trasporto a Genova. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale e il sindaco lericino Leonardo Paoletti. L’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e bonificare l’area è durato diverse ore mentre la salma dello sfortunato pensionato è stata composta all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Massimo Merluzzi