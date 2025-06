Casa distrutta dal fuoco. Anziana resta intossicata. Le fiamme da una pentola

La pentola col minestrone a quanto pare è rimasta accesa sul fuoco per troppo tempo, fino al punto di scatenare l’incendio all’interno della cucina fino al tetto. Potrebbe esserci una banale distrazione dietro al rogo scoppiato all’interno di un’abitazione di Riccò del Golfo poco dopo le 3 di notte, che ha causato l’intossicazione di un’anziana e l’evacuazione di altre due persone rimaste miracolosamente illese da fiamme e fumo. Sull’episodio sono ancora in corso le indagini da parte dei vigili del fuoco di Spezia, ma stando a una prima ricostruzione dei fatti, a scatenare la miccia sarebbe stata una pentola lasciata sul fuoco acceso dalla coppia che ha preso l’appartamento in affitto. L’allarme è scattato alle 3 quando il crepitare del fuoco sul tetto ha svegliato di colpo il 73enne di Carrara che abita nella casa insieme alla compagna, classe 1936, originaria del Tigullio. Immediata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco arrivati con una squadra da Spezia con il tecnico comunale della Protezione Civile Gabriele Benabbi: la coppia e una 82enne della provincia di Como residente nella casa accanto, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e momentanemente ospitate in una casa vicina, in attesa dell’arrivo del personale del 118.

Solo l’89enne ligure ha riportato un leggero stato di intossicazione e appariva disorientata a causa della concitazione del momento: è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Andrea di Spezia dove di lì a poco è stata raggiunta dalla figlia. Le altre due persone coinvolte hanno invece rifiutato il ricovero. Molto gravi i danni all’abitazione dove si è sviluppato l’incendio: le fiamme hanno provocato il crollo del tetto, il pavimento è stato coperto dalla macerie cadute. La casa è stata dichiarata inagibile così come quella accanto, a sua volta interessata dalle fiamme che hanno interessato parzialmente il tetto: inoltre l’acqua utilizzata dai vigili del fuoco per spegnere il rogo si è infiltrata sotto il tetto danneggiando l’impianto elettrico. Ieri mattina il Comune di Riccò del Golfo si è attivato per dare ospitalità alle persone rimaste senza un tetto in attesa del ripristino dell’agibilità delle rispettive abitazioni: il 73 enne di Carrara sarà ospitato provvisoriamente in un B&B della zona.

Claudio Masseglia