Rogo in un garage ai Buggi. Tenta di spegnere l’incendio. Ustionato un uomo di 70 anni

Avrebbe acceso la luce del garage, innescando un incendio; nel tentativo di spegnerlo, si sarebbe procurato ustioni al volto e alle braccia, inalando anche il fumo acre prodotto al rogo. È quanto accaduto ieri mattina in un condominio di via Sant’Andrea ai Buggi, con un uomo di 72 anni che è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto alle necessarie terapie e medicazioni. L’episodio risale alle 11.30 di ieri mattina. L’uomo si era recato nel proprio garage, situato al piano terra della piccola palazzina. All’improvviso, il rogo, che l’uomo ha tentato di spegnere autonomamente, non riuscendovi. Immediata è così scattata la chiamata d’emergenza al 112, eseguita anche da alcuni condomini che si erano accorti di quanto stesse accadendo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco della Spezia, e i militi della Croce rossa di Fezzano. In pochi minuti, i pompieri spezzini hanno domato il rogo all’interno del magazzino, mentre i militi hanno prestato assistenza all’uomo, piuttosto provato ma in discrete condizioni fisiche. Il settantenne, che presentava segni di ustione alle braccia e a parte del volto, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e alle prime valutazioni sulle ustioni subite. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno effettuato un intervento di bonifica per evitare ulteriori guai. Da valutare, a seguito di quanto accaduto, l’agibilità del locale interessato dall’incendio.

mat.mar.