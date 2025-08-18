’Voci di donne’ a Montemarcello. Con la talentuosa pianista Di Mario

Il festival ’Women - Voci di donne’ fa tappa a Montemarcello questa sera alle 21.30, con il concerto della talentuosa Roberta di Mario. Il festival, giunto quest’anno alla quarta edizione, in programma dal 16 luglio al 30 agosto, sta portando otto grandi artiste in concerto in otto luoghi unici del territorio. La musica internazionale è costellata di grandissime interpreti ma spesso si dimentica che molte di loro sono anche autrici di grande bravura e musiciste straordinarie. L’appuntamento di questa sera, realizzato in collaborazione con il Comune di Ameglia, si svolgerà in piazza XIII Dicembre a Montemarcello, e vedrà protagonista Roberta di Mario, compositrice e pianista classica contemporanea.

Diplomata col massimo dei voti e menzione al conservatorio di Parma, è artista Steinway e direttrice artistica di alcuni importanti festival musicali e culturali, patrocinati dalle principali istituzioni europee e italiane, tra cui il Parlamento europeo, l’Unione europea e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Di Mario è tra le poche donne compositrici italiane e per questo uno tra gli scopi della sua instancabile attività è quello di essere un modello ispirante per la nuova generazione femminile della musica: Opera in molti ambiti artistici oltre il concertismo e la composizione, tra cui radio e tv, teatro, arte e colonne sonore.