Yoda, un gattino ’stellare’. Minuscolo, agile e scaltro

LA SPEZIAOcchi grandi e sguardo profondo, lunghe orecchie a punta e un morbidissimo pelo che ‘tradisce’ – chissà – la sua prodigiosa discendenza dai folletti lanuginosi. Yoda è un gattino di ancora pochi mesi e di razza europea comune che porta il nome del cavaliere Jedi responsabile dell’addestramento di Luke Skywalker nella trilogia originale di ‘Guerre stellari’.

Proprio come per il personaggio della serie fantascientifica, la peculiarità di Yoda è la ‘tecnica di combattimento’, in questo caso dallo scopo squisitamente ludico, ma pur sempre unica nel suo genere: si basa infatti sulla sua piccola taglia e sulla sua grande agilità. Dal mantello tigrato, bianco e rosso, il piccolo Yoda è estremamente attivo e – come vuole la sua giovane età - ha tantissima voglia di giocare, correre e saltare. Per nulla aggressivo, Yoda è un vero amante della compagnia: sia di quella di tutti gli amici umani, dei quali si fida subito; che di quella degli altri animali. Perfetto sia per gli anziani che per i bambini, Yoda ha bisogno di una famiglia – o di un singolo proprietario – che possa essere presente soprattutto in questi suoi primi mesi di vita, e che, soprattutto, sia disposta ad accogliere nella propria casa "questo piccolo uragano di energia".

Alma Martina Poggi