Conquistati con un sorriso. Così Sasha ha trovato casa e un compagno di giochi

A volte, per conquistare, può bastare anche solo un sorriso. Lo sanno bene Samuele Vannucci, 23 anni, e la sua fidanzata, Martina De Cesare, 21, che a quella particolare curva delle labbra che illumina il muso della piccola Sasha – e che è simile proprio a un sorriso – non hanno saputo resistere. E così, l’affettuosa cagnolina incrocio shiba inu, che avevamo presentato negli spazi di questa rubrica sul numero de La Nazione del 15 aprile 2024; ha trovato una casa, una bellissima famiglia e anche un degno compagno di giochi: Argo.

"Da tanto tempo desideravo un cagnolino da poter sentire soltanto mio – spiega Samuele –. Argo infatti, nonostante sia con noi già da dieci anni, è il cocker di mia mamma: ha lei come figura di riferimento. In un primo tempo – continua Samuele – la mia idea era quella di prendere un cucciolo, ma poi mi ha convinto il pensiero di poter dare un futuro migliore a un ospite del canile municipale che avrebbe senz’altro avuto un passato difficile alle spalle. Così, insieme a Martina, la mia fidanzata, ho preso un appuntamento con i volontari de L’impronta per andare personalmente nella struttura di via Del monte a vedere se poteva esserci un cagnolino che facesse al caso nostro: che fosse maschio o femmina non aveva importanza, l’unica caratteristica determinante era che fosse compatibile con il carattere di Argo".

Perché un’adozione sia davvero di tipo consapevole, è necessaria una primissima valutazione da parte delle volontarie de L’impronta che, più di tutti, conoscono carattere e temperamento di ogni ospite: Losa e Anna hanno quindi indirizzato Samuele e Martina su alcuni ospiti, e tra loro Martina, fin da subito, non ha avuto dubbi. "Personalmente – ammette Samuele – era davvero difficile fare una scelta: gli ospiti del canile sono tanti e tutti davvero molto belli, se solo avessi potuto ne avrei adottato più d’uno. Martina, invece, non appena ha visto Sasha ha capito che era lei quella giusta per noi: l’ha subito soprannominata ’la cagnolina che sorride’ per il suo modo particolare di socchiudere le labbra. Era molto importante per me il suo giudizio".

Ma il verdetto finale su Sasha spettava ad… Argo: "Quando Argo e Sasha si sono incontrati per la prima volta, per fare una passeggiata di prova assieme alle volontarie, all’esterno della struttura, si sono annusati e poi hanno cominciato immediatamente a giocare insieme. Era talmente palese la loro sintonia, che li abbiamo persino lasciati liberi di conoscersi sul piazzale superiore del canile. A oggi – conclude Samuele – il loro rapporto è bellissimo: giocano insieme in giardino ma, al contempo, ognuno sa anche rispettare i tempi e gli spazi dell’altro. Sasha è davvero il cane perfetto, non potevamo fare scelta migliore".

Alma Martina Poggi