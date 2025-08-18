Aggredito nel vigneto del marito. L’ombra di una violenza omofoba

Bonassola (La Spezia), 18 agosto 2025 – Se l’è trovato davanti all’improvviso col volto nascosto da un passamontagna e un coltello fra le mani: nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo ed è partita un’aggressione violenta, assurda. Giuseppe Luciano Aieta, 43enne, imprenditore lombardo, è stato scaraventato a terra riportando ferite alla testa e alle spalle. L’aggressione all’interno del vigneto dell’agriturismo di proprietà del marito Davide Zoppi, 38 anni, spezzino: nel 2016, dopo 9 anni insieme, la loro è stata la prima unione civile registrata in Riviera. E fra le varie ipotesi sull’aggressione potrebbe delinearsi anche uno scenario di natura omofoba, anche se gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste. L’episodio l’altro pomeriggio nel vigneto dell’agriturismo Cà du Ferrà dove Aieta stava lavorando.

"Scusate ma ho poca voglia di parlare" dice al telefono, mentre il marito Davide ha raccontato quanto accaduto in una lunga lettera-denuncia sui social, non prima di sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri.

Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta, l’imprenditore aggredito l’altro. pomeriggio nel vigneto di Bonassola

"Mio marito Giuseppe Luciano Aieta – racconta – mentre lavorava nella nostra vigna, è stato vittima di un’aggressione brutale: percosse, minacce con un’arma, immobilizzazione e un tentativo di violenza che mai avremmo immaginato di dover subire nella nostra terra, tra le nostre colline".

Da quanto emerso, l’aggressore aveva il volto coperto da un passamontagna e accento straniero: in mano un coltello di piccole dimensioni. Ha spintonato Aieta facendolo cadere dieci metri sotto, poi si è dileguato a quanto pare confabulando con una seconda persona che era a fare da ’palo’. Poi la corsa in ospedale dove ad Aieta sono state riscontrare ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Più profonde invece le ferite nell’animo, il pensiero va ad altri episodi in passato di cui la coppia è stata vittima. "Quest’aggressione non è un episodio isolato – prosegue la lettera – Da oltre un anno e mezzo, Giuseppe ed io viviamo in un clima pesante, fatto di pressioni, rancori, atti persecutori e tentativi di delegittimazione personale e professionale. Un clima che, pur senza nominare nessuno, è noto a molti e che stavolta ha fatto da terreno fertile ad un gesto vile e intollerabile. Noi, in tutto questo tempo, abbiamo sempre vissuto alla luce del sole, con viso aperto e testa alta. Continueremo a farlo, così come continueremo a promuovere, con il nostro lavoro, il nostro sudore e la nostra passione, le meraviglie di questa Terra".

La coppia come detto ha sporto denuncia ai carabinieri, col sostegno dell’avvocato Davide Leggi del Foro di Roma incaricato di seguire le vicenda. "Un episodio di violenza pura – spiega il legale – La matrice omofoba? In questo momento non possiamo escludere nulla".

Davide Zoppi ha creato la sua attività recuperando alcune terre incolte dalle quali ha saputo creare la sua attività che si estende per quattro ettari fra Bonassola, Levanto, Riomaggiore e Vernazza. Nel 2016 l’unione civile col compagno di sempre Giuseppe Aieta, vittima l’altro giorno della brutale aggressione. "In questi giorni abbiamo sentito forte la vostra vicinanza – dice Zoppi rivolgendosi alla comunità di Bonassola – In tanti ci avete scritto, chiamato, abbracciato: questo ci dà la forza per andare avanti e per non sentirci soli. Chiediamo a tutti di non rimanere indifferenti. Questo non è solo un attacco a noi due, ma ai valori di civiltà che tengono insieme una comunità".