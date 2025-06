Maestra di voce e di look. Malika porta il Mediterraneo nella piazzetta di Vernazza

Una delle voci più calde della canzone italiana sarà la terza protagonista dell’edizione 2025 di ’Un mare di discorsi’, la rassegna che porta big della scena tricolore – cantanti, giornalisti, artisti, scrittori e molto altro – nel Golfo, alla Spezia e alle Cinque Terre. Malika Ayane metterà cuore, esperienze, racconti e soprattutto la magia della sua musica nella piazzetta di Vernazza, una delle location più intime di questa kermesse, dove stasera alle 21.30 verrà intervistata dal direttore artistico del festival Dario Vergassola nella cornice davanti al molo dei battelli.

Una carriera lunga e intensa, la capacità di sperimentare, tanto a livello canoro quanto di look, passando dalla dimensione live ai palcoscenici più importanti d’Italia, Sanremo in primis, e non solo: le origini italo-marocchine, sospese fra le due sponde del Mediterraneo, la vita a Milano, la Scala, il Festival giovani, la consacrazione, la carriera che esplode, le hit da cantare a squarciagola. Il tutto ammantato dalla magia della sua voce, che racconta storie personali, eppure universali ed è la cifra di questa parabola musicale già piena di capitoli, nonostante abbia passato da poco i 40 anni. L’artista arriva dopo gli appuntamenti con Tormento alla Spezia e Francesca Fagnani a Porto Venere, confermando la natura eclettica di questa manifestazione, che in questi suoi primi passi della quarta edizione è già passata dal rap al cantautorato. L’intervista a Malika Ayane sarà preceduta da altri eventi collaterali: alle 17.30, ’Vernazza è l’altra mia piccola patria: più piccola, più cara: più mia’ un invito alla scoperta del borgo attraverso una passeggiata letteraria sulle orme del ’Regno Perduto’ di Ettore Cozzani promossa da Parco nazionale delle Cinque Terre, Comune e pro loco di Vernazza. Un viaggio narrativo questo viaggio narrativo tra i passi di Cozzani interpretati dall’attrice Beatrice Schiaffino e le memorie degli abitanti, della durata di circa due ore per un massimo di 15 partecipanti (prenotazione obbligatoria all’indirizzo: [email protected]). Alla stessa ora, al via il laboratorio di Radio Rogna "La radio dei bambini", che insegnerà ai piccoli partecipanti come organizzare e condurre un vero programma in Fm o via web. Non poteva mancare il lato culinario: alle 20.30, a cura della locale pro loco (per informazioni e partecipazioni, scrivere a: [email protected]), andrà in scena una vera e propria battaglia a suon di golosità, con "Torta di riso finita", il contest che premierà la miglior specialità ligure. Chiara Tenca