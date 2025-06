Fagnani da Vergassola. La Roma criminale nel libro della ’Belva’

Siamo abituati a vederla mettere al torchio l’ospite di turno. Sempre elegantissima, a volte pungente, altre sorniona, quaderno rosso in mano, inflessione romana gelosamente mantenuta e trasformata in passepartout in grado di sdrammatizzare ogni imbarazzo. Da quello sgabello, ombelico del programma ’Belve’, ne ha visti passare di ogni. Oggi alle 21.30 in piazza San Pietro a Porto Venere sarà dall’altra parte della barricata, da intervistatrice a intervistata. Francesca Fagnani è la seconda ospite della rassegna condotta da Dario Vergassola, che ne cura anche la direzione artistica, ’Un mare di discorsi’: grandi nomi, tanti eventi e tanti dialoghi in cornici ridotte, contrassegnate dalla bellezza, che trasformano questi eventi in perle rare e intime, o quasi. Il comico e conduttore dialogherà con la giornalista, che presenterà il libro ’Mala-Roma criminale’ (Sem Editore), lavoro d’inchiesta sull’universo della droga e sul mercato gestito da organizzazioni criminali nella capitale, fra piazze di spaccio, business, tonnellate di polvere bianca, vendette, rivalità e alleanze. Fagnani disegna una vera e propria geografia capitolina degli stupefacenti, che documenta chi sono i nuovi padroni di Roma e come operano. Ma ci sarà anche spazio ai dialoghi con Vergassola e c’è da scommettere che i ’discorsi’ fra i due sapranno divertire e al contempo far riflettere. Secondo la formula del festival, l’intervento dell’ospite della giornata sarà accompagnato da una serie di eventi collaterali. In piazza Bastreri, dalle 17.30, si terrà il laboratorio ’La radio dei bambini’ a cura di Radio Rogna. Alle 21, in piazza San Pietro, sarà protagonista Manuel Cossu, autore dell’onda simbolo della kermesse: il pittore punk rock presenterà il suo ultimo libro ’Regina Coeli’, dialogando con Sergio Tossi e Luca Arnaudo. Per evitare problemi di parcheggio, l’organizzazione ha predisposto, in collaborazione con il consorzio marittimo Cinque Terre Golfo dei Poeti, corse speciali con partenza dalla Morin alle 19.30 e dalle 23 da Porto Venere, con il dj set di Manubi, la ’Diggea’.

Chiara Tenca