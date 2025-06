Paolo Hendel a FraleMura

Quattro giorni a impatto zero e ingresso libero dall’aperitivo a tarda serata, performance teatrali e musicali con artisti di primo piano che si esibiscono sui palchi naturali del borgo di Framura. Dopo il grande successo della scorsa edizione torna, dal 25 al 28 luglio, FraleMura Festival, l’evento ideato e diretto dalla giornalista Livia Grossi, uno degli appuntamenti centrali del programma estivo del Comune di Framura, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘Tutta un’altra musica - Tam Tam’.

Tutte le sere nella piazzetta di Setta gli aperitivi musicali sono affidati agli Slide Pistons (Raffaele Kohler, Luciano Macchia e Francesco Sandokan Moglia): saranno loro a far ballare la piazza dallo swing allo ska per poi trasformarsi in ‘pifferai magici’ ed accompagnare il pubblico tra lucciole e lumini lungo la strada degli orti, in un breve percorso che terminerà al Teatro Antica Corte di Casella, il palcoscenico a cielo aperto dove il pubblico accoglie e incontra gli artisti ospiti del Festival.

Ospite speciale di questa settima edizione è Paolo Hendel. L’attesissimo comico toscano si svela tra personali aneddoti sugli inizi della sua carriera e riflessioni che ribaltano il mito della gioventù e il tabù della vecchiaia. Ad aprire il cartellone sarà invece Mario Pirovano, erede artistico di Dario Fo e Franca Rame. Subito dopo una sconfinatrice doc, Camilla Barbarito accompagnata da Fabio Marconi. L’eclettica cantante e performer contesa dalla scena teatrale e musicale qui è in scena con una straordinaria macedonia di canzoni, brani teatrali e sonorità.

Per raccontare l’amore o ciò che gli è più prossimo con la scrittura fuori dalle righe di Stefano Benni e Maria Mander, l’attore Valerio Bongiorno, prima del concerto finale, propone ‘Gino e Gina, e altre storie. Interludio d’amore’. FraleMura chiude con un duo musicale d’eccezione: Sarah Stride (voce e percussioni) ed Alberto N.A.Turra (chitarra elettrica), una coppia di musicisti già ospiti di prestigiosi Festival che a FraleMura propongono la loro nuovissima creazione, un concerto di grande impatto emotivo dove donne, ribellione e autodeterminazione sono le protagoniste.

Sul tema ‘Oltre i Muri’ la presentazione del libro ‘Vita e libertà, contro il fondamentalismo’ di Fabio Poletti e Cristina Giudici, e l’intervista-incontro condotta da Livia Grossi con (don) Giulio Mignani, un prete fuori dalla Chiesa.

