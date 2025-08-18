Strade e illuminazione. Il cantiere Crespina

Un indirizzo politico preciso per realizzare, nei prossimi anni, altri lavori di riqulificazione del territorio. Interventi – annuncia il sindaco David Bacci – che saranno discussi e proposti al consiglio comunale che si dovrà esprimere al riguardo. Quali opere? La realizzazione di un impianto di illuminazione in via Siberia Fonda e Via La Tana (circa 80mila euro d’intervento); la costruzione di un parcheggio e area verde in Siberia (circa 150mila euro); la messa insicurezza del fronte su via il colle. "Siamo in attesa di partecipare a un bando che finanzia la messa in sicurezza dei territori – spiega il sindaco –. Intervento stimato in circa 100mila euro. Tutto questo è possibile grazie al costante lavoro di pianificazione, progettazione e partecipazione ai bandi portato avanti dagli uffici comunali, a cui va il nostro più sincero ringraziamento. Nel frattempo, anche per dare un aiuto in più agli uffici, abbiamo previsto l’ingresso nello staff di un nuovo tecnico, un ingegnere già dotato di esperienza nel settore dei lavori, che sicuramente sarà in grado di dare una mano e velocizzare la realizzazione di tutti i lavori descritti". Intanto grazie all’opportunità avuta tramite partecipazione ad un bando pubblico, sarà previsto a breve l’efficientamento energetico del palazzo comunale, che consentirà in pratica di diminuire il fabbisogno energetico dell’edificio (opera da 620mila euro). Nei giorni scorsi, inoltre, è portato a termine un importante intervento di pulizia straordinaria delle caditoie sulle strade comunali: sono stati effettuati circa 300 interventi, concentrati soprattutto nei punti più soggetti a rischio di allagamento, in base alle segnalazioni ed esperienze passate. A settembre proseguiremo con ulteriori lavori.