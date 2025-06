Poggibonsi, via ai lavori!. Riqualificazione prevista tra il centro e San Lucchese

Prossimi al via i lavori che riguarderanno la salita a mattoni tra il centro storico e San Lucchese, a Poggibonsi. Lavori di riqualificazione che saranno preceduti dall’intervento di Acque spa per sostituire la rete idrica. "La salita a mattoni è una strada suggestiva e particolare, anche per la forte pendenza e per la conformazione – dice la sindaca Susanna Cenni –e così l’intervento sulla pavimentazione, e ancora prima sull’acquedotto, è necessario e atteso dai residenti della zona che abbiamo voluto incontrare proprio per affrontare tanti aspetti di un cantiere che sarà particolare complesso per le caratteristiche della strada". L’incontro con i residenti si è svolto a Palazzo comunale. Presenti abitanti sia di via San Lucchese che di via Simone Martini, che risentirà comunque del cantiere. Interventi della sindaca, del vice sindaco Fabio Carrozzino, insieme alla Polizia Municipale e ai tecnici del Comune e di Acque. l primi lavori saranno di Acque per rifare la nuova condotta idrica: cominceranno nella prima parte di luglio e, terminato l’intervento, della durata prevista di un mese circa, prenderà il via il cantiere del Comune. Un investimento di 350mila euro. "Manutenzione straordinaria richiesta dai cittadini – ha spiegato Carrozzino – e abbiamo stanziato le risorse già con le variazioni di bilancio del settembre scorso con utto l’iter per assegnare i lavori. La necessità di intervenire anche da parte di Acque ha reso opportuno coordinare le due operazioni che adesso stanno per partire e che qualificheranno sia esteticamente che sotto un profilo funzionale questa strada che è anche un importante collegamento con l’area della Fortezza". Le operazioni riguarderanno tutto il piano viabile che resterà inalterato come materiali, configurazione e colori. Prevista la demolizione della sede carrabile in mattoni che sarà ricostruita. Sulle porzioni laterali in pietra i lavori saranno più conservativi perché le condizioni sono migliori e quindi si procederà con revisione, manutenzione, pulizia e solo quando necessario si procederà con lo smontaggio e la sistemazione. Contestualmente si procederà al rifacimento della scala posta alla fine del tratto di via Balugano da Crema su via San Francesco. I lavori, sia di Acque che del Comune, si svolgeranno con il cantiere mobile che occuperà volta volta le porzioni di strada. I dettagli saranno definiti nei prossimi giorni. L’incontro è stato promosso anche per raccogliere eventuali esigenze e criticità.