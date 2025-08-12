"Mi piacerebbe vedere cosa succede se Anda riesce a finire i tre giri"

"Mi piacerebbe vedere se il cavallo riesce a finire i tre giri e cosa succede", non usa giri di parole Theodore Westerman. "Non è mai facile vincere un Palio da favorito. Se Anda e Bola fosse così non ci sarebbe nulla di scontato. Si è visto ad agosto, l’anno scorso, che Viso d’angelo era favorito e non ce l’ha fatta. Non dobbiamo minimizzare quanto è difficile riuscire nell’intento. Il Palio non finisce dopo l’assegnazione, occorre lavorare fino all’ultimo momento e pregare di avere una buona posizione al canape", sottolinea Westerman. Che si dice "molto, molto contento del lavoro di Massimo (Milani, ndr) in questi giorni. Sono arrivato venerdì mattina, tutti i miei cavalli hanno rubato l’occhio. Se venissero presi sarei felice, altrimenti abbiamo tutte le ’armi’ a casa pronte per il luglio prossimo", continua.

Ormai è una passione forte il Palio. "Voglio provare a dare speranza alle Contrade per cui corriamo". Se non venisse preso Anda e Bola Westerman continuerà? "Sempre, sempre, sempre. Proverò a costruire un livello di cavalli alto per fare un bel Palio di ’bomboloni’. Questo il mio desiderio. Il livello di competizione delle scuderie e dei cavalli in questo momento è elevatissimo. Se possibile, però, vorrei costruire una scuderia di punte".

Ci sono altri cavalli oltre ad Anda? "Sì, Zentiles, un soggetto in cui confido tanto. Ci sono Eberardo, Bonitas che è sorella di Violenta". Anda e Bola è più forte di Diodoro o di Benitos? "No, no perché non ha finito tre giri. A luglio è stato un palio bellissimo perché tantissimi popoli hanno avuto modo di saltare. Poi ha vinto un debuttante perché sopra c’era un fantino che è un fenomeno. La sua voglia di vincere è stata notevole. Complimenti comunque anche a Diodoro. L’ho visto a Firenze quando ha debuttato, super".

Un’offerta per prendere Diodoro? "Ora? No... sarebbe come se io vendessi Violenta".

La.Valde.