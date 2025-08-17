Pontedera brilla con Elisa Marconcini in Lituania. E a settembre la società attende nuovi atleti

Ancora un trionfo nel canottaggio internazionale che parla anche di Pontedera. Nei giorni scorsi sullo specchio d’acqua del lago di Trakai, nella contea di Vilnius in Lituania, la Canottieri Pontedera con la sua atleta Elisa Marconcini ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo nella specialità del Quattro Senza. Elisa insieme a Matilde Orsetti, della canottieri Arno di Pisa, Letizia Martorana e Carolina Cassani, della canottieri Lario di Como, approdano a questo campionato del mondo con alle spalle la vittoria del Campionato Europeo a Kruszwica; sono un equipaggio giovane e grintoso e hanno fatto vedere che possono competere con le migliori.

Batterie e Semifinali vengono interpretate al meglio vincendo ambedue le gare e facendo emergere ottimi valori.

Negli ultimi anni sono stati ottenuti numerosi successi, sia a livello nazionale che internazionale, che hanno contribuito a rafforzare il prestigio della Scuola remiera pontederese. "Un sentito ringraziamento va, in primo luogo, ai ragazzi e alle ragazze, alle loro famiglie che con fiducia ce li affidano, e infine a tutti gli allenatori che, grazie a un vero lavoro di squadra, riescono a far emergere il meglio da questa straordinaria gioventù", scrive la società sportiva.

La Canottieri Pontedera apre le porte per tutto il mese di settembre, offrendo l’occasione di provare il nostro sport e scoprire la passione per il canottaggio nella nostra Associazione. "Se sei nato/a tra il 2012 e il 2015, vieni a trovarci in via Bologna 34 ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18:30. Per informazioni: Leonardo, 334 532 6094", dice la canottieri.