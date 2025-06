I big dell’atletica al Meeting Città di Lucca

Ci siamo. Domenica 8 giugno è il giorno X, quando Lucca ospiterà la spettacolare sfida tra i big dell’atletica italiana. Grande attesa per questa quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting internazionale città di Lucca, l’appuntamento sportivo di livello assoluto che andrà in scena domenica al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca dove sulla pista e sulle pedane anche tanti illustri e titolati atleti italiani (e lucchesi) saranno impegnati a competere con le stelle internazionali dell’atletica leggera. Una manifestazione quest’anno supportata da Italiana Assicurazioni con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Coni Comitato Regionale Toscana.

Sulla pedana del peso occhi puntati sul campione europeo in carica, vice campione del mondo e primatista nazionale Leonardo Fabbri (Aeronautica militare), vincitore della passata edizione del meeting, che torna a Lucca dopo la vittoria della Diamond League di Bruxelles, il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi e un’ottima stagione invernale. Insieme a Fabbri, a rappresentare l’Italia nel peso, anche Zane Weir (Fiamme gialle), finalista ai giochi olimpici di Tokyo con un quinto posto finale e un undicesimo a Parigi, detentore della terza miglior prestazione italiana di sempre – alle spalle di Fabbri e Andrei – due volte vincitore della Coppa Europa di lanci a Leira sia nel 2022 sia nel 2024 e campione europeo indoor nel 2023.

Terza volta a Lucca per il saltatore in alto Marco Fassinotti (Aeronautica militare), finalista ai campionati del mondo di Budapest 2023 e reduce dal secondo posto nella quarta tappa di Diamond League a Rabat in Marocco di poche settimane fa dove ha strappato l’argento con 2.25.

Nel lungo, attesa per la prestazione di Andrew Howe (Aeronautica militare), lo statunitense naturalizzato italiano detentore del record nazionale outdoor con 8.47, argento ai mondiali di Osaka 2007, due volte campione europeo. Da poco, a Castel Porziano, ha centrato il nuovo primato italiano nella categoria Master 40 (7.33).

Il nuovo che avanza è rappresentato dall’emergente Daniele Leonardo Inzoli, classe 2008, talento sopraffino e una delle promesse più brillanti dell’atletica azzurra, campione italiano indoor con 7.93 – record italiano Allievi -, al sesto posto nelle liste europee U18 di sempre. Gioca in casa Matteo Oliveri (CS Carabinieri), campione italiano Assoluto indoor con 5.70, ha da poco riscritto, in occasione della fase regionale del Cds Assoluto proprio al Moreno Martini, il proprio PB outdoor con 5.65 e una progressione verticale monstre. In pedana anche Simone Bertelli (Fiamme Gialle), campione europeo U20 a Gerusalemme 2023 e attuale primatista italiano U20 con la misura di 5.51.

Nel giavellotto, il virtussino Roberto Orlando (Aeronautica militare), bronzo in Coppa Europa di lanci a Leira 2022 e tre volte campione italiano Assoluto, sfida Giovanni Frattini, campione italiano Assoluto in carica, detentore della seconda miglior prestazione italiana di sempre con 83,61 realizzata a Modena nel 2024 e la giovane promessa Pietro Villa, campione d’Europa U18 in Slovacchia 2024 con la misura di 76.04 con cui ha riscritto il PB e il primato italiano U18 che apparteneva in precedenza proprio a Frattini.

Tra le protagoniste femminili, su tutte ci sarà Idea Pieroni (CS Carabinieri), atleta di casa, campionessa italiana Assoluta indoor e ottavaclassificata agli ultimi campionati del mondo indoor, che divide il meeting record con Asia Tarvernini (GS Fiamme Oro) che sarà in gara a Lucca per la seconda volta. Nei 100 metri atleta di punta è Amanda Obijiaku, virtussina campionessa italiana U23 sia dei 100 sia dei 200 nel 2024, reduce da una clamorosa stagione indoor. Attesa anche per la prestazione della giovanissima sprinter Margherita Castellani, medaglia d’argento nei 200 metri agli Europei U18 in Slovacchia, campionessa italiana indoor U18 in carica dei 200 e protagonista dell’oro azzurro della

staffetta 100-200-300-400 agli Europei in Slovacchia 2024.

Ad alto contenuto azzurro anche i 100 ostacoli con il ritorno sulla pista del Moreno Martini di Veronica Besana (Fiamme Gialle), bronzo ai campionati italiani Assoluti di La Spezia 2024, che proprio a Lucca, nell’edizione 2023, ha riscritto con il tempo di 13”01 il record nazionale U23 infrangendo quello di Elisa Di Lazzaro. In gara anche l’astro nascente Elisa Valensin (Fiamme Oro), mentre nel martello il gradito ritorno di Sara Fantini (GS Carabinieri), atleta pluridecorata. Quarta presenza in altrettante edizioni per un altro nome eccellente, quello di Rachele Mori (Fiamme Gialle), campionessa del mondo U20 nel 2022 a Cali, che proprio a Lucca, nel 2023 mise a segno la misura di 69.02

che le è valso il primato nazionale.