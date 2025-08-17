A caccia di sogni e lettere. Little Lucy e la felicità

La felicità è di casa alla libreria Sopra la Penna di Lucignana e Alba Donati, con le sue speciali ospiti ha deciso di dedicare le lunghe giornate della settimana ferragostana di "Little Lucy. Un festival piccolo così", all’approfondimento di questa particolare condizione di benessere generale.

Il programma è partito con il laboratorio per bambini curato da Ylenia Bravo, quando, alla lettura de "Il venditore di felicità, Kite", di Davide Calì e Marco Somà, è seguito uno spazio prettamente laboratoriale e una conviviale merenda.

La domanda guida è stata: "E se coltivare i sogni e annaffiare i desideri fosse il primo passo per essere felici?"

"Chi è felice ha ragione", è stato il workshop del giorno di Ferragosto e ieri tenuto da Laura Imai Messina, scrittrice amica del festival che torna a Lucignana con suo grande entusiasmo e altrettanto piacere da parte degli organizzatori e degli ospiti della rassegna culturale che ha animano lo storico borgo nel comune di Coreglia Antelminelli per tutta l’estate.

L’ultimo appuntamento della settimana è per oggi, domenica, alle 17 quando, con ritrovo a Lucignana, partirà la tradizionale passeggiata spirituale all’Eremo di Sant’Ansano, quest’anno guidata da Laura Imai Messina, che, dopo i saluti del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, presenterà il suo ultimo libro, "Tutti gli indirizzi perduti", Einaudi, in dialogo con Maria Matera.

Laura Imai Messina accompagnerà idealmente tutti i presenti all’ufficio postale di Awashima, piccola isola di 350 abitanti in Giappone, dove sono conservate le lettere indirizzate a destinatari irraggiungibili. Lettere scritte per il solo piacere di scriverle, indirizzate a giocattoli d’infanzia, ai dentini caduti, a lettori misteriosi incrociati su un autobus. Il festival Little Lucy ha deciso di prendere parte attiva di questa storia e, infatti, una volta giunti all’Eremo si apriranno insieme le lettere indirizzate a "Libreria sopra la Penna, 55025 Lucignana", che tra giugno e luglio è diventata l’ufficio postale delle missive destinate agli indirizzi impossibili, ai rimpianti, ai desideri.

Fiorella Corti