Mezzo secolo nel motore. Tutti i trionfi di Chiaravallo

Circa 500 rally in 29 Nazioni del Mondo, nei vari staff che hanno contribuito a vincere diversi titoli mondiali preparando la leggendaria Lancia Delta, una dozzina europei sempre con la Casa torinese e con Toyota e innumerevoli tricolori. E’ la storia di Renzo Chiaravallo, meccanico di successo che cominciò la sua avventura nel mondo dei motori il 18 agosto 1975, esattamente 50 anni fa, ad Altopascio. E pensare che voleva iscriversi all’istituto alberghiero per fare il cuoco. Invece lo sliding door della sua vita è cambiato in quel giorno di mezzo secolo fa.

"A 15 anni entrai a lavorare in una officina e cominciai ad appassionarmi alle auto: con amici prendemmo una 1100 con cambio a cloche dal demolitore e la trasformammo, poi ci divertivamo tra Altopascio e Orentano con numeri pazzeschi. Nel 1980 il pilota Marino Cerutti, che aveva bisogno di una riparazione, vedendomi lavorare mi propose di fare assistenza tecnica e così scoprii questo mondo definitivamente. Ho seguito lui prima di collaborare con la University Motor di Genova con cui ha lavorato sulla mitica Lancia Stratos, partecipando a varie corse, tra cui il rally dell’Elba. Conobbi poi Luigi Tabaton, mi offrì di andare a lavorare vicino a Maranello. Chiesi di andare a vedere il posto per decidere del mio futuro e venni licenziato dal precedente impiego. Poi – continua Chiaravallo – ho lavorato con grandi campioni, come Cunico. Nel 1987 a Piancavallo, riuscimmo a sostituire il cambio in 13 minuti, con le attrezzature dell’epoca. Ne parlò tutta la stampa specializzata. Ho collaborato con Biasion, con Cerrato, come meccanico esterno. Posso affermare di aver contribuito a tre successi nel mitico Safari e al rally di Montecarlo. Fianco a fianco – continua Chiaravallo – con big del calibro, oltre che dello stesso Biasion, di Nicola Larini, Marcu Alen, Toivonen, Kankunen, i finlandesi volanti, come venivano definiti e ho messo le mani, se così si può dire su macchine che hanno fatto la storia, la Lancia Stratos, la Delta, tutta la gamma Lancia, Toyota Corolla e molte altre. Nel 1986, nel frattempo, ho aperto una officina mia a Margine Coperta, con l’attività in proprio ho comunque continuato a collaborare".

Massimo Stefanini