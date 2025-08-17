Buffa e la poesia del pallone che rotola ’La milonga del fútbol’ alla Versiliana

PIETRASANTA (Lucca)

Quando lo sport diventa un affresco e si trasforma nel racconto appassionato di tre leggende che hanno scritto la storia del calcio mondale: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona: la 46° edizione del Festival La Versiliana accoglie stasera alle 21.30 il più grande cantore di storie sportive del nostro tempo: Federico Buffa, per una serata che intreccia sport e storie emozionanti e che profuma di passione, mito e riscatto. Il più grande storyteller italiano sarà protagonista sul palco del grande teatro all’aperto sotto le stelle per raccontare la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi, tre calciatori argentini entrati anche nel mito del calcio italiano: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona.

Arriva sotto le stelle della Versilia "La Milonga del Fútbol" lo spettacolo firmato per la regia da Pierluigi Iorio, con cui Federico Buffa, condurrà gli spettatori in un viaggio alla scoperta di tre leggende, in un racconto fatto di sport ma anche di passione, romanticismo e italianità, sullo sfondo dell’Argentina e la passione per Napoli.

Sport e musica, sport ed emozioni. Sport e palpiti di cuore. Dal palco della Versiliana rivivranno le storie di Renato Cesarini un funambolo del gol, che scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Si fa riferirimento a lui quando si parla di "Zona Cesarini" che ha segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale.

Omar Sivori, talentuoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ’50 nel pieno del boom economico e Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘80 –‘90 per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla. "La Milonga del Fútbol è un omaggio alla realizzazione del gioco attraverso tre giocatori connessi tra di loro. Cesarini, che porta a Sivori, che porta a Maradona. In Italia hanno vinto 10 scudetti in tre… immaginato, creato e ribaltato mondi", spiega Federico Buffa.

Sono storie potenti che conducono gli spettatori in un viaggio di emozioni e cuore. Storie che sul palco della Versiliana saranno impreziosite dal pianoforte di Alessandro Nidi e dal canto di Mascia Foschi raccontate da una voce capace più di ogni altro di trasformare lo sport in mito. Lo spettacolo unisce sport e musica, linguaggi universali e ricostruisce cento anni di storia argentina, dal glorioso passato al più brillante futuro. Non resta che vivere il racconto Federico Buffa,

Maria Nudi