La magia del Luna Park. Il via sabato prossimo

Il gran ritorno del Luna Park legato al Settembre Lucchese è praticamente dietro l’angolo. L’inaugurazione del parco divertimenti 2025, come sempre allestito nel piazzale Don Baroni, si terrà infatti sabato prossimo 23 agosto alle ore 20.30 e da quel momento scatterà l’ora gratuita per provare le attrazioni a costo zero. Ci siamo quasi: le operazioni di montaggio delle giostre procedono già a buon ritmo da qualche giorno.

“Quest’anno tocchiamo il top - dichiara soddisfatto Alberto De Luca, presidente della commissione Luna Park -. La piazza è colma di attrazioni, 120 in totale quando l’anno scorso erano 108. Torna la tradizionale ruota panoramica, anche l’autoscontro rinnovato, tante occasioni di divertimento per i più piccoli e naturalmente in sicurezza, che è la nostra priorità assoluta. Così come lo scorso anno a nostre spese, avremo anche il supporto degli steward per controllare il Luna Park, un elemento di garanzia in più affinché tutto possa svolgersi solo e soltanto all’insegna del sano divertimento”.

Dunque il tradizionale taglio del nastro con le autorità si terrà sabato prossimo alle ore 20.30, poi un’ora di giri di giostre totalmente gratuita per tutti e infine alle 23 lo spettacolo pirotecnico musicale sulle note di Puccini per ravvivare la serata. E quest’anno il Luna Park lucchese si fa più digitale: scaricando l’applicazione “Alphalunapark“ è infatti possibile ottenere sconti esclusivi per tutta la durata dell’evento. Il Luna Park mantiene tutte le promesse, compreso quella dei biglietti gratuiti che distribuirà nelle scuole dell’infanzia, primarie e medie della città.

“Le Giornate degli studenti“ quest’anno saranno il 23, 24 e 25 settembre, mentre il 23 settembre si celebrerà la giornata dell’inclusione perché magia e divertimento sono per tutti”. E ora l’orario di apertura del Luna Park: nei giorni feriali dalle 15.30 fino a mezzanotte e mezza, mentre nei giorni festivi le giostre saranno aperte dalle 10 del mattino fino all’una di notte. Tutto ciò fino al 29 settembre per più di un mese di festa da godersi tutti insieme”.

Laura Sartini