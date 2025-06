Tutto Sanremo con Turrini e Bartoletti

Per la rassegna "Culturalia-Raccontare storie per creare mondi", l’evento di stasera (mercoledì 25 giugno) al parco di Carabattole è "Il festival degli dei", dedicato al Festival di Sanremo, ma non saranno solo canzonette, sarà uno spaccato del costume italiano. A raccontare la storia, le leggende, gli aneddoti visti da dietro le quinte, ci saranno i giornalisti Marino Bartoletti e Leo Turrini. In questa carrellata tra musica e storie saranno accompagnati dall’esilarante Duo Idea, composto dai musicisti e comici Daniele Mignatti e Adriano Battistoni. Al parco sarà presente uno stand della biblioteca comunale Angela Marcesini che propone laboratori per bambini, con inizio alle 20.30. Consigliata la prenotazione, in biblioteca al numero 0574.678444 o tramite whatsapp al 329.4448891.

Ecco gli altri appuntamenti al parco di Carabattole, dove per tutta l’estate si svolge "Carabattole love park". Domani, giovedì 26, Aido presenta Sciabadoga in concerto, venerdì 27 Last Dog-Pearl Jam tribute band e Caramarket. Sabato 28 discoteca all’aperto: "Noi del Mixer reunion". Domenica 29, Madferit-Oasis tribute band.

In piazza Gramsci, giovedì 26 Killer Queen in concerto, venerdì 27 Ciaf adulti in scena, sabato 28 "Festa dei popoli", domenica 29 spettacolo di Cristiano Militello e ultimo evento in piazza Gramsci. Tutti gli spettacoli al "Carabattole love park" e in piazza Gramsci iniziano alle ore 21.30 e sono a ingresso gratuito. Fino al 29 giugno nell’area di Carabattole è allestito il Luna park. Per gli sportivi, fino al 3 luglio, negli impianti sportivi comunali si gioca la "Coppa Vannino", torneo di calcio a cinque dedicato ad Alessandro Egidio Gori, da tutti conosciuto come Vannino, scomparso alla fine di gennaio 2023.

Piera Salvi