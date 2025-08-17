Settimana del Commercio. Il giorno di Pompieropoli grande festa per bambini

Due giorni intensi di eventi, oggi, domenica 17 agosto e domani, a Castelnuovo al giro di boa della 42esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana. Dopo il grande inizio, con migliaia di presenze e un picco di quasi cinquemila persone per la notte dei fuochi d’artificio, la Settimana prosegue fino al 23 agosto con tanti altri eventi.

Oggi, domenica 17 agosto, è il giorno di Pompieropoli. Dal pomeriggio fino a sera, in piazza Umberto, grazie all’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, sarà possibile diventare pompiere per un giorno. Dalle ore 17, giochi ed attività per bambini con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica. In serata altri appuntamenti da non perdere: dal Garfagnana Music Festival di maggio, ecco ospiti da Roma i Tothem. Il gruppo si esibirà in piazza delle Erbe, presentato da Carlos Bartolomei, e sarà accompagnato da una giovane band locale, i Rum06 nata all’interno le mura dell’Isi di Barga. Biagio Dj animerà la serata in Barchetta, mentre al Bar Aurora, in piazza della Repubblica, va in scena il IV torneo di biliardino della Garfagnana: 400 euro il valore dei montepremi, iscrizioni a 5 euro al 347-1881817, si inizia dalle 16 per la categoria bambini e dalle ore 21 per gli adulti.

L’associazione Ce.I.S. propone in piazzetta Ariosto, dalle ore 21,30, un momento di riflessione con Gamb&Ling in strada, teatro Ygramul per raccontare del progetto Ali – Azzardatamente libero 3.0 e sensibilizzare sul tema della ludopatia: un futuro libero dall’azzardo con conoscenza, consapevolezza e azione. Domani, lunedì 18 agosto, alla Settimana è il momento della giornata dello Sport. Nel pomeriggio, sarà possibile cimentarsi in varie discipline come basket, pallavolo, calcio, tennis e corsa poi in serata la presentazione delle associazioni sportive del territorio. Dall’Us Castelnuovo al Garfagnana Nuoto, dal Tennis Club Garfagnana al Rafting Garfagnana, dalla Pallavolo Garfagnana al Gp Alpi Apuane, dal Cefa Basket al Gs Orecchiella fino al Lumberjack Team. La serata sarà condotta da Morris e Gloria Tonini assieme a Luca Dini. Spazio rally in piazza Olinto Dini. Musica dal vivo in via Garibaldi con Acoustic Bluebell Trio e per i bambini spazio a cura di Smaskerando in via Vittorio Emanuele e letture del circolo "Letture ad Alta Voce Garfagnana" in piazza Carli. Sempre in piazza Carli continua il book sharing. Al programma si aggiunge l’apertura serale della Rocca Ariostesca. Continua il Baraonda, la discoteca all’aperto che si tiene al mercato ortofrutticolo, che farà solo un turno di riposo domani sera, lunedì.

Dino Magistrelli