Trionfa Guglielmi su Compilation: "Dedicato a Giulia, successo anche suo"

di Laura Valdesi

SIENA

"Avevo portato il cavallo principalmente per levare una soddisfazione ai proprietari che s’impegnano tanto e hanno una passione smisurata. Fa sempre bene vincere, anche se per me è un’annata a metà (visti i due palii di squalifica a Siena, ndr)", dice Federico Guglielmi. Che ieri ha dato la zampata a Monticiano, conquistando il Palio dei rioni per i colori dell’Incrociata. Un successo arrivato in groppa al cavallo di casa, Compilation, mezzosangue dell’Albo che ha sempre dimostrato grandi doti di galoppatore. Oltretutto ha trionfato davanti ad una cavalla di grande qualità, Blue Star, toccata in sorte a Borgo (di rincorsa) e montata da Andrea Chessa, ieri davvero scatenato. E’ giunto infatti secondo, dopo il successo nel Memorial (vedi articolo in basso), terza Piazza dove c’era Filippo Belloni su Daisa. A correre il Palio dei rioni anche Alessandro Cersosimo su Unamore (Paretaio), Alessio Giannetti su Fiore sardo (Sodo) e Federico Fabbri su Espu (Cerbaione). "Compilation ha vinto davanti ad una cavalla importante che ha scritto il suo nome anche nell’albo d’oro del palio di Fucecchio. Sono riuscito a girargli davanti e a portarla in fondo", racconta ancora Guglielmi. Che dedica il trionfo "in primis alla moglie Giulia perché il 50% delle vittorie sono anche merito suo. Mi supporta tanto, come la mia famiglia che è sempre vicina e i ragazzi di scuderia che mi danno fiducia".

La corsa è stata combattuta, anche se Guglielmi ha capito subito che la chiave di volta era prendere la testa senza permettere a Blue star di farsi avanti. Un successo arrivato al termine di una giornata di festa per il paese di Monticiano iniziata al mattino con le batterie di selezione dove si è registrata la caduta da Earl di Giuseppe Angioi che è stato soccorso e portato al policlinico Le Scotte per accertamenti. Batterie che hanno consentito di formare la griglia del Palio dei rioni e del Memorial ’Nobile’ a cui hanno avuto accesso il terzo e il quarto classificato di ognuna delle tre.

Grande la soddisfazione del sindaco Alessio Serragli che ha ringraziato l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Piazza, guidata da Osvaldo Costa, per l’organizzazione che è stata perfetta. "Una bellissima corsa – ha sottolineato Serragli –, vi diamo appuntamento al prossimo anno". Costa dal canto suo ha rilanciato ringraziando il primo cittadino "per la fiducia che ci ha dato nell’organizzazione dell’appuntamento". Che in questo scorcio della stagione, quando siamo a meno di un mese da Provenzano, rappresenta un importante trampolino di lancio soprattutto per i giovani fantini che hanno necessità di farsi vedere. Anche se poi, alla fine, a trionfare sono stati ieri due espertissimi come appunto Guglielmi, che ha già alle spalle 5 Carriere, e Andrea Chessa che si è preso ieri una bella rinvincita dopo il gravissimo infortunio proprio a Monticiano.