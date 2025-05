Al via il 32esimo meeting nazionale "Città di Empoli" a Livorno

L’attesa è finita, questo pomeriggio alla piscina olimpica Camalich di Livorno scatta infatti il 32esimo meeting nazionale "Città di Empoli", che vedrà i quasi 1.200 iscritti (categorie Esordienti A, Ragazzi e Unica) impegnati fino a domenica. La nuova presidente del Tnt Empoli, società organizzatrice, Sonia Sireci commenta: "Una partecipazione così numerosa la dobbiamo al grande lavoro svolto per tanti anni da Giovanni Pistelli, che mi ha passato il testimone. Il merito va poi assegnato allo staff dove ciascun componente è fondamentale. Il pronostico sui risultati spetta ai tecnici, però sono certa che i nostri ragazzi confermeranno l’unione del gruppo. Tutti tiferanno per il compagno in gara. La vittoria più importante".

Intanto il vessillo del Team Nuoto Toscana Empoli continua a sventolare alto nelle competizione di nuoto di fondo. Stavolta il merito è del 34enne atleta novarese Riccardo Chiarcos, che a Genova si è imposto nella prima tappa del challenge 2025 in acque libere coprendo i 4 chilometri previsti in 43’16’’. Al contempo, all’ottavo trofeo "Città di Prato" i portacolori del club biancazzurro hanno conquistato ben tre medaglie d’oro, per una somma di 81,5 punti. Trionfi firmati da Stefano Borzellino nei 400 misti, Leonardo Andrea Doccini sui 1500 stile libero e Melania Doccini nei 50 dorso.

Al secondo posto si sono piazzati Andrea Nania e Leonardo Mancini, rispettivamente nei 400 misti e sui 100 stile. Gabriele Pagliai si è invece guadagnato il bronzo nei 50 farfalla. Buone prove pure per Sirio Bartalucci, Domenico Cassiano e Gabriele Pagliai. In campo femminile, infine, hanno chiuso quarte Anita Savino sui 50 farfalla Unica, Melania Doccini nei 50 farfalla Ragazze e Lavinia Savino e Vittoria Giovannetti in differenti prove dei 50 rana Unica. Prestazione confortanti anche da parte di Carlotta Caruso, Giuditta Pagli e Ginevra Lavezzo. Chiudiamo con la seconda prova Esordienti B a Pisa, dove Teresa Vivaldi, Christophe Vitale e Leonardo Faggioli hanno abbassato i propri ‘personali’.