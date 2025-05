In/Canti e Banchi. La magia invade le vie del borgo

La magia e la coinvolgente atmosfera di "In/Canti e Banchi" sta per invadere Castelfiorentino. Tutto pronto, infatti, per una nuova edizione del festival del teatro di strada che da oggi fino a domenica porterà per le vie del borgo cantastorie, marionette russe, danze aeree e performance acrobatiche, oltre al mercatino dell’artigianato e lo street food. Fin da stasera un "magico membrino in maschera" guiderà la musica castellana accompagnando il pubblico all’immersione nel turbinio di spettacoli e animazioni, tanto itineranti quanto su postazione fissa, che coinvolgeranno grandi e piccini.

All’interno della storica kermesse torna anche quest’anno "Corti Circuito", maratona di corti teatrali organizzata da Teatro Castello e giunta alla sua terza edizione. Saranno otto le compagnie teatrali provenienti da tutta la Toscana a sfidarsi domenica pomeriggio, animando i vicoli e gli angoli più suggestivi del centro storico alto. Avvio degli spettacoli a partire dalle 16, con repliche no stop fino alle 19 quando è prevista la premiazione in Piazza del Popolo di quelli più belli, che saranno valutati al mattino al Ridotto del Teatro da una giuria composta da rappresentanti delle compagnie di Castelfiorentino.

Passando dall’arco di Via Tilli, sarà possibile così imbattersi nel trio formato da Alberto Papa, Anna Amaducci e Michele Venturi con un estratto del "Malato immaginario", mentre in Piazza del Popolo si esibiranno I Postumi Teatro con "Domani Cardio".

Più in alto, di fronte all’Ufficio Anagrafe del Comune, la Compagnia Unicorno di Empoli presenterà "Madre Silas". Alle scalette di via Attavanti, Corte Tripoli Cinematografica proporrà un "Invito a cena con sorpresa"; davanti al campanile, lungo Via San Lorenzo, sarà possibile incontrare Rachele Rossi e Simone Cecchi con le loro "Indiscrezioni", mentre la Compagnia del Molo sarà ospite in un giardino in cima a Via San Lorenzo con "Io sono Herbert". Infine "Come elefanti" della Compagnia L’Anello sarà in Via Forese Adimari e "Il quinto fidanzato" dell’associazione il Gabbiano in piazzetta dell’olio.